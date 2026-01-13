Εθεάθη η 16χρονη Λόρα, η οποία είχε εξαφανιστεί από την Πάτρα και αναζητείται απεγνωσμένα από την οικογένειά της και τις Αρχές.

Σύμφωνα με το Live News, η Λόρα εντοπίστηκε από κάμερες ασφαλείας να κινείται στη Λεωφόρο Θηβών. Η κοπέλα είχε βαμμένα μαλλιά και φορούσε κουκούλα, ενώ κρατούσε ένα κινητό στα χέρια.

Σημειώνεται, ότι μέχρι στιγμής, η ανήλικη είχε καταγραφεί σε περιοχές όπως το Γουδί, το Μέγαρο και στη Λεωφόρο Θηβών.

Η εικόνα με τη 16χρονη Λόρα που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας:

Τι είναι γνωστό μέχρι τώρα

Η 16χρονη ζούσε τα τελευταία τρία χρόνια με την οικογένειά της στην Πάτρα.

Ο πατέρας της 16χρονης, είχε υποστηρίξει τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου ότι από την πρώτη στιγμή απευθύνθηκε στην αστυνομία, αλλά οι Αρχές έδρασαν μέρες αργότερα και κυρίως όταν η υπόθεση απασχόλησε τα ΜΜΕ.

«Πήγε στο σχολείο και δεν γύρισε. Φίλοι της λένε πως πήγε στην Αθήνα με ταξί. Πήγαμε αμέσως στην αστυνομία, αλλά η αστυνομία δεν έκανε τίποτα για μερικές μέρες. Όταν δημοσιεύτηκε στην τηλεόραση και οι δημοσιογράφοι μίλησαν για το θέμα, τότε έκαναν ανάλυση του υλικού της κάμερας στο σχολείο. Δεν ξέρω γιατί περίμεναν τόσο. Κανονικά δεν επιτρέπεται ένας ταξιτζής να πάει ένα παιδί μόνο του στην Αθήνα», είχε πει χαρακτηριστικά στο Live News.

Όπως έγινε νωρίτερα σήμερα γνωστό, η 16χρονη δεν είχε προσαρμοστεί στην Ελλάδα και δεν τα πήγαινε καλά με τη γλώσσα. Έψαχνε δουλειά στην Πάτρα, γιατί δήλωνε πως ήθελε να ανεξαρτητοποιηθεί από την οικογένειά της και, όπως είπαν συμμαθητές της, προσπαθούσε να πουλήσει κάποια πράγματά της ώστε να βγάλει χρήματα.

Η κοπέλα είχε αγοράσει από συμμαθητή της και ένα κινητό, ενώ πριν από την εξαφάνισή της έκλεισε τους λογαριασμούς της στα social media εκτός από έναν που διατηρεί στο TikTok.