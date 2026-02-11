Ξεκίνησε η δίκη πρώην δικηγόρου της Βουλής που κατηγορείται για μια σειρά από απάτες, ενώ έφτασε και στο σημείο να χρησιμοποιεί ψεύτικο email που δήθεν είχε λάβει από τον Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος τού επέστρεφε χρήματα από την Κομισιόν.

Πιο αναλυτικά, πρόκειται για άτομο που προσελήφθη στην επιστημονική επιτροπή του κοινοβουλίου το 2016. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, προέρχεται από εύπορη και γνωστή οικογένεια δικηγόρων, ενώ φέρεται να διέθετε όλα τα προσόντα για τη συγκεκριμένη θέση.

Η εκπομπή «Αποκαλύψεις» ανέφερε ότι όλα ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 2022. Τότε, ο κατηγορούμενος προσέγγισε συνάδελφό του και ζήτησε δάνειο 12.000 ευρώ, με τη δικαιολογία ότι κατέσχεσε κονδύλια από τη Βουλή και έπρεπε να τα επιστρέψει.

Παράλληλα, παρουσίασε ψεύτικες εγγυήσεις ότι θα έβρισκε χρήματα, οπότε και θα τα επέστρεφε. Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι σύντομα θα λάμβανε αποζημίωση από τη Γαλλία για δήθεν συγγραφικό του έργο, ενώ παρουσίασε και δήθεν email από τον Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος τού επέστρεφε χρήματα, μέσω της Κομισιόν.

Το ψεύτικο email που δημιούργησε ο ίδιος, με βάση τις κατηγορίες:

«Καλησπέρα σας και θερμά συγχαρητήρια, το Κολλέγιο των Επιτρόπων σας ευχαριστεί θερμώς για την πληρωμή των 3.120 ευρώ για δαπάνες αιγίδας που κάνατε ήδη από χτες το βράδυ. Την Τρίτη νωρίς το πρωί θα λάβετε τα χρήματα στον προσωπικό σας λογαριασμό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ θερμώς, να κάνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε προκειμένου το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα το πρωί να έχουν πιστωθεί από εσάς 2.950 ευρώ επιπλέον, τα οποία θα λάβετε άμεσα στον λογαριασμό σας επίσης την Τρίτη το πρωί, μαζί με το πρωτό καταβληθέν ποσό. Εύχομαι ολόψυχα να έχετε καλή επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα».

Ψεύτικη πρόσληψη

Η εκπομπή του ΑΝΤ1 ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος έλαβε το ποσό των 12.000 ευρώ σε τρεις δόσεις, αλλά δεν σταμάτησε εκεί.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, τον Μάρτιο του 2022 ο πρώην δικηγόρος της Βουλής έστειλε ψεύτικη επιστολή στη δικηγόρο από την οποία πήρε τα χρήματα και την ενημέρωνε ότι προσελήφθη σε επιστημονική επιτροπή της Βουλής.

Μάλιστα, περιλάμβανε και πλαστή υπογραφή του ειδικού γραμματέα της Βουλής, με αποτέλεσμα ο δεύτερος να κληθεί να καταθέσει εναντίον του στο δικαστήριο.

Και άλλες καταγγελίες

Η εκπομπή «Αποκαλύψεις» ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος έχει δεχτεί καταγγελίες και από άλλα 31 άτομα, που υποστηρίζουν ότι έπεσαν θύματά του.

Συγκεκριμένα, διέθετε ένα ακίνητο που αν νοίκιαζε κανονικά, η τιμή του θα ήταν στα 1.000 με 1.200 ευρώ.

Ο δικηγόρος λοιπόν, φέρεται να ζητούσε 700 ευρώ ενοίκιο, τιμή αρκετά χαμηλότερη, με την προϋπόθεση να πάρει μπροστά προκαταβολή. Όταν το θύμα έδινε τα λεφτά, εκείνος απέσυρε την αγγελία και την αναρτούσε ξανά την επόμενη μέρα, εφόσον είχε διακόψει κάθε επικοινωνία πρώτα.

Ο πατέρας του σε δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, είπε: «Ο γιος μου είναι απατεώνας».