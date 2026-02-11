Εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές και πλαστογραφίες αυτοκινήτων, καθώς και δίκυκλων μοτοσυκλετών.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 8 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης, 10 Φεβρουαρίου 2026, σε Ασπρόπυργο, Αγία Βαρβάρα, Πειραιά, ‘Ανω Λιόσια, Σπάτα, Καλλιθέα, Ταύρο και Μοσχάτο.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατά συρροή, απάτη με πρόκληση ζημιάς μεγαλύτερη από 120.000 ευρώ, πλαστογραφία από την οποία προκλήθηκε όφελος μεγαλύτερο από 120.000 ευρώ, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παράβαση των νόμων περί ναρκωτικών και όπλων, περιλαμβάνεται επιπλέον ένα άτομο, το οποίο είναι έγκλειστο σε φυλακή, καθώς και ακόμη ένα που αναζητείται.

Από την έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2022, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, με σκοπό τη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών αυτοκινήτων τελευταίας τεχνολογίας, που παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξημένη εμπορική ζήτηση, καθώς και μοτοσυκλετών από διάφορες περιοχές της Αττικής.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, για την αποκάλυψη της εγκληματικής δραστηριότητας, καθοριστική υπήρξε η συνδρομή του εξειδικευμένου προσωπικού της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, το οποίο συνέβαλε ουσιαστικά στην πορεία της έρευνας μέσω της εργαστηριακής εξέτασης πειστηρίων.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, σύμφωνα με την Αστυνομία, διακριβώθηκε ότι:

41χρονος, είχε κεντρικό ρόλο στη λειτουργία της οργάνωσης, καθώς, εκμεταλλευόμενος την εμπειρία του στον χώρο του αυτοκινήτου, ανέπτυξε την απαραίτητη υποδομή και το αντίστοιχο υποστηρικτικό δίκτυο ατόμων για την κλοπή, πλαστογράφησηκαι μετέπειτα διάθεση στην αγορά Ι.Χ. αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών.Για τον λόγο αυτό δημιουργούσε πλαστά έγγραφα για την ταξινόμησή τους και είχε ιδρύσει εταιρεία-«φάντασμα» με «μπροστινό» 48χρονομέλος της εγκληματικής οργάνωσης, ώστε να αποκρύπτει τη σύνδεσή του με την επιχείρηση,

40χρονος, διέθετε αυτοσχέδιο διαλυτήριο οχημάτων και ασχολούνταν με την απόκρυψη και αποσυναρμολόγηση των κλεμμένων οχημάτων και την περαιτέρω διάθεση τους, σε σύντομο χρονικό διάστημα,

39χρονος, ο οποίος επίσης διέθετε αυτοσχέδιο διαλυτήριο αυτοκινήτων, όπου αποσυναρμολογούσε και πλαστογραφούσε τα κλεμμένα οχήματα, ενώ χαρακτηριστικό της δράσης του ήταν η ευκολία με την οποία άλλαζε τοποθεσίες στα διαλυτήρια που διαχειριζόταν,

38χρονος,είχε ρόλο μεταφορέα των κλεμμένων ανταλλακτικών με φορτηγό βαν, από τα διαλυτήρια στους τελικούς αποδέκτες, ενώ αποτελούσε τον σύνδεσμο με την αγορά, συμβάλλοντας στη μετατροπή των κλεμμένων εξαρτημάτων σε κέρδος και στη νομιμοποίηση εσόδων,

τα υπόλοιπα 4 μέλη έκλεβαν οχήματα κατόπιν εντολής, στη συνέχεια τα έκρυβαν σε συνοικιακές οδούς, ενώ μετά την πάροδο κάποιου χρονικού διαστήματος τοποθετούσαν σε αυτά πλαστές πινακίδες και τα παρέδιδαν στον 41χρονο και στα διαλυτήρια. Παράλληλα, αναλάμβαναν την πώληση των οχημάτων μέσω αγγελιών σε ιστοσελίδες.

Συνολικά, από τις έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικίες, καταστήματα εμπορίας αυτοκινήτων, διαλυτήρια και χώρους στάθμευσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-36- κλεμμένα αυτοκίνητα,

εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την αφαίρεση οχημάτων,

-13-υβριδικές μπαταρίες που προέρχονται από κλεμμένα οχήματα,

-3- εγκέφαλοι αυτοκινήτων,

πλήθος εξαρτημάτων (ταμπλό, ρεζερβουάρ, πόρτες, καπό, φτερά),

φορητός παρεμβολέας (signaljammer),καταγραφικό μηχάνημα και συσκευή-laser στερεάς κατάστασης,

πλήθος εγγράφων που αφορούν ταξινομήσεις οχημάτων,

πλήθος κλειδιών και αδειών κυκλοφορίας οχημάτων,

συσκευή γεωεντοπισμού (GPS),

πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων,

15.000 ευρώ,

1.200 γραμμάρια κοκαΐνη,

3.200 γραμμάρια κάνναβης,

3 κάρτες τραπέζης, κάρτα μέλους καζίνου,

αλεξίσφαιρο γιλέκο,

3 αναδιπλούμενοι σουγιάδες,

2 μεταλλικές σιδερογροθιές,

μαχαίρι συνολικού μήκους 28 εκατοστά και μήκους λάμας 15 εκατοστά,

•2 ρολόγια και

πλήθος κινητών τηλεφώνων.

Επίσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 25 αυτοκίνητα, τα οποία θα εξεταστούν προκειμένου να διαπιστωθεί το νόμιμο της προέλευσής τους.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ από τη μέχρι τώρα έρευνα και προανάκριση προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενεργώντας με παρόμοια μεθοδολογία και διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, διέπραξαν 74 κλοπές οχημάτων και 2 απόπειρες κλοπής αυτοκινήτων, με το συνολικό παράνομο όφελος να εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1.500.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για -κατά περίπτωση- παρόμοια και άλλα αδικήματα οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Τέλος, συνεχίζεται η έρευνα της ΕΛΑΣ για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους δράσης της εγκληματικής οργάνωσης.