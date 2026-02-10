Σε εξέλιξη βρίσκεται από τα ξημερώματα της Τρίτης μεγάλη αστυνομική επιχείρηση του «ελληνικού FBI» για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε κλοπές οχημάτων, απάτες και πλαστογραφίες.

Πρόκειται για μία υπόθεση που οι αστυνομικοί της Δ.Α.Ο.Ε. δούλευαν εδώ και 6 μήνες, χρονικό διάστημα κατά το οποίο εντόπισαν περισσότερα από 20 κλεμμένα οχήματα και τα παρέδωσαν στους ιδιοκτήτες τους.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, ενώ έχει ταυτοποιηθεί ακόμη ένας που αναζητείται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν γίνει έρευνες σε σπίτια, χώρους στάθμευσης κ.ά., ενώ κατασχέθηκαν και ποσότητες ναρκωτικών.