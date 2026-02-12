Το «πράσινο φως» άναψε και επίσημα χθες Τετάρτη (11/2) το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή νέων τελωνειακών δασμών στα μικρά δέματα τα οποία εισέρχονται στην ΕΕ μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών, βάζοντας τέλος σε ένα καθεστώς που είχε εξελιχθεί σε βασική πύλη αδασμολόγητων εισαγωγών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.

Με τους νέους κανόνες αντιμετωπίζεται το σημερινό φαινόμενο της αδασμολόγητης εισόδου των δεμάτων αυτών στην ΕΕ, το οποίο οδηγεί σε αθέμιτο ανταγωνισμό έναντι των επιχειρήσεων – πωλητών της ΕΕ. Σημειώνεται ότι το 91% των 4,6 δισ. μικρών δεμάτων που εισήλθαν στην ΕΕ το 2024 προέρχονταν από την Κίνα.

Νέοι κανόνες

Με τους νέους κανόνες καταργείται η απαλλαγή από δασμούς που ισχύει για δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ καθώς προβλέπεται η επιβολή τέλους, ύψους τουλάχιστον 3 ευρώ ανά δέμα.

Συγκεκριμένα το χρονοδιάγραμμα προβλέπει:

1η Ιουλίου 2026 – 1η Ιουλίου 2028 (προσωρινή περίοδος): θεσπίζεται ένας προσωρινός πάγιος δασμός ύψους 3 ευρώ για είδη αξίας κάτω των 150 ευρώ.

Μετά το 2028 (μόνιμο σύστημα): ο προσωρινός δασμός θα αντικατασταθεί από τους κανονικούς τελωνειακούς δασμούς μόλις τεθεί σε πλήρη λειτουργία ο νέος τελωνειακός κόμβος δεδομένων της ΕΕ, μια πανευρωπαϊκή online πλατφόρμα εκτελωνισμού που αναμένεται το 2028.

Πώς ο δασμός των 3 ευρώ γίνεται 6 ευρώ

Η σημαντικότερη ίσως αλλαγή για τους καταναλωτές κρύβεται στα «ψιλά γράμματα» της συμφωνίας.

Ο προσωρινός πάγιος δασμός των 3 ευρώ δεν θα επιβάλλεται ανά δέμα συνολικά, αλλά ανά κάθε διαφορετική κατηγορία ειδών (βάσει κωδικού δασμολογίου) τα οποία περιέχονται σε κάθε ένα δέμα.

Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος παραγγείλει ένα δέμα που περιέχει για παράδειγμα:

1 μεταξωτή μπλούζα (Κατηγορία 1) και

2 μάλλινες μπλούζες (Κατηγορία 2) παρόλο που πρόκειται για ένα μόνο μικροδέμα, αυτό περιέχει δύο διακριτά είδη (βάσει των τελωνειακών κωδικών).

Συνεπώς, θα πρέπει να καταβληθεί τελωνειακός δασμός:

3 ευρώ για τη μεταξωτή μπλούζα και άλλα

3 ευρώ για τις μάλλινες μπλούζες.

Σύνολο Δασμού: 6 ευρώ.

Αν το δέμα περιείχε τρεις διαφορετικές κατηγορίες ειδών, ο δασμός θα ήταν 9 ευρώ, και ούτω καθεξής.

Το μέτρο εφαρμόζεται στα μικρά δέματα που αποστέλλονται απευθείας σε καταναλωτές στην ΕΕ και αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο τόσο στον προϋπολογισμό της ΕΕ όσο και στα εθνικά δημόσια οικονομικά.