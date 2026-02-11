Οι αστυνομικές αρχές του Βόλου έβαλαν χειροπέδες σήμερα το μεσημέρι στον αδελφό του προέδρου του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Μαγνησίας Γ.Τ., με την αρχική κατηγορία να μιλά για υπόθεση κατοχής ναρκωτικών. Όπως ανακοινώθηκε, στην κτηνοτροφική του μονάδα βρέθηκαν ναρκωτικά, ενώ στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας μπήκαν και οι αποζημιώσεις που έλαβε όταν δήλωσε πως η επιχείρησή του επλήγη από τα νεκρά ψάρια του Παγασητικού.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στον Βόλο, που στόχο έχει να εξιχνιάσει πολλαπλές υποθέσεις ναρκωτικών, όπλων και κλεμμένων αυτοκινήτων. Στα πλαίσια αυτής της επιχείρησης οι αστυνομικοί έκαναν έρευνα σε κτηνοτροφική μονάδα, όπου βρήκαν ποσότητες κάνναβης, με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της μονάδας και αδελφός του προέδρου του Συλλόγου Κτηνοτρόφων.

Σύμφωνα με το gegonota.news, οι αστυνομικές αρχές Βόλου ερευνούν τον συλληφθέντα και για παράνομη ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου, καθώς φέρεται πως παραβίασε τους κανόνες για την προστασία από την ευλογιά.

Στα πλαίσια της έρευνας, οι αρχές φαίνεται ότι «χτενίζουν» και τις αποζημιώσεις που έχει λάβει ο συλληφθείς καθώς η επιχείρησή του φέρεται πως επλήγη από τα νεκρά ψάρια στον Παγασητικό.

Οι αρχές ερευνούν και το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων, την ώρα που οι έρευνες εστιάζονται και σε άλλες περιοχές, εκτός του Βόλου.