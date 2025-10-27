Μεγάλο ζήτημα παραμένει για τη χώρα μας η ευλογιά των προβάτων που συνεχώς αυξάνει τα κρούσματα της και έχει φέρει τη θανάτωση χιλιάδων ζώων. Οι αγρότες ζητούν από την κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο να προχωρήσουν σε εμβολιασμούς προκειμένου να καταπολεμηθεί η ζωονόσος ενώ τα μέτρα που θα παρθούν θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Χαράλαμπος Μπιλλίνης μίλησε το πρωί της Δευτέρας 27/10 στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» αναφέροντας πως τα εμβόλια που κυκλοφορούν για την ευλογιά των προβάτων δεν είναι εγκεκριμένα για τον εξής λόγο: «Εμβόλια υπάρχουν, εγκεκριμένα δεν είναι. Δεν έχει χρήση του εμβολιασμού σε μεγάλη κλίμακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η νομοθεσία δεν έχει προβλέψει τις ειδικές συνθήκες χρήσης του εμβολίου».

Σύμφωνα με τον κο Μπιλλίνη, η επιτροπή που έχει συσταθεί για τη διαχείριση του ζητήματος μέσα στις επόμενες ημέρες θα προχωρήσει στην ανακοίνωση των πρώτων μέτρων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, τονίζοντας πως ο εμβολιασμός θα είναι η τελευταία λύση.

Ο καθηγητής Γιώργος Χριστοδουλόπουλος, καθηγητής Τμήματος Υγιεινής Αγροτικών Ζώων, ο οποίος επίσης μίλησε στο Mega δήλωσε πως είναι υπέρ του εμβολιασμού, αναφέροντας πως «θα έπρεπε η χώρα από πέρυσι να ξεκινήσει τους εμβολιασμούς για να μπορέσει να έχει καταστείλει την επιδημία».

«Η Ελλάδα δεν έχει στείλει κανένα αίτημα για εμβολιασμό. Σε τι κατάσταση είμαστε 1,5 χρόνο μετά; Είμαστε στην αρχή; Έχω τα ζώα μου μέσα και δεν βρίσκουμε λύση. Πώς λένε ότι έχουμε ύφεση, ενώ τις τελευταίες 10 ημέρες υπάρχουν κρούσματα;» τόνισε από την πλευρά της η κτηνοτρόφος Βάσω Φασούλα.