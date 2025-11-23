Με τον Έζε να κάνει χατ-τρικ, η Άρσεναλ συνέτριψε με 4-1 την Τότεναμ στο λονδρέζικο ντέρμπι για τη 12η αγωνιστική της Premier League και είναι στο +6 από την Τσέλσι και στο +7 από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Με τη Σίτι να έχει ηττηθεί από τη Νιούκαστλ το Σάββατο (22/11), οι «κανονιέρηδες» είχαν την ευκαιρία να αυξήσουν τη διαφορά και δεν την άφησαν να πάει χαμένη, επιβεβαιώνοντας πως είναι το φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, το οποίο περιμένει από το 2004.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα μπήκε δυνατά στο ντέρμπι, έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 3′ με τον Ράις, είχε τον έλεγχο και τελικά έκανε το 1-0 στο 36′ με τον Τροσάρ που πήρε την πάσα του Μερίνο, γύρισε το σώμα του και πέφτοντας βρήκε τον τρόπο για να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα του Βικάριο.

Λίγα λεπτά μετά, στο 41′, ο Έζε έκανε ωραία κίνηση εντός περιοχής και εκτέλεσε τον Βικάριο για το 2-0, για να ακολουθήσει στο 46′ το 3-0 από τον ίδιο παίκτη, με τελείωμα από κοντά μετά την πάσα του Τίμπερ.

Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αντιδράσουν και στο 55′ μείωσαν σε 3-1 με ωραίο γκολ του Ριτσάρλισον που… κρέμασε τον Ράγια, οι γηπεδούχοι όμως παρέμειναν καλύτεροι και στο 76′ έκαναν το 4-1 ξανά με τον Έζε, ο οποίος πέτυχε χατ-τρικ.

Έτσι, η Άρσεναλ ανέβηκε στους 29 βαθμούς, στο +6 από την Τσέλσι και στο +7 από τη Μάντσεστερ Σίτι, ενώ η Τότεναμ έμεινε στους 18 και είναι στην 9η θέση.