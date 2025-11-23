Επιστροφή στη δράση και στις νίκες για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος με αυτογκόλ του Σιμόν και δύο γκολ του Τάισον καθάρισε με 3-0 την Κηφισιά που έπαιζε με 10 παίκτες από το 73′ λόγω αποβολής του Σόουζα και παρέμεινε στο -2 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό.

Ο «δικέφαλος του βορρά» είχε ηττηθεί από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο στο τελευταίο παιχνίδι πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος και είχε πέσει από την κορυφή, οπότε η νίκη κόντρα στην ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ήταν μονόδρομος και ήρθε. Το παιχνίδι στην Τούμπα είχε καλό ρυθμό στο ξεκίνημά του αλλά όχι και φάσεις, με τους φιλοξενούμενους να έχουν πάθος και να ακολουθούν το πλάνο τους, οδηγώντας τους γηπεδούχους σε λάθη.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου πίστεψε ότι άνοιξε το σκορ στο 26′ με τον Πέλκα αλλά το γκολ δεν μέτρησε λόγω οφσάιντ του Γιακουμάκη, με το 0-0 να παραμένει αλλά όχι για πολύ ακόμη… Στο 43′ ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε κόρνερ, ο Οζντόεφ πήρε την κεφαλιά και η μπάλα κόντραρε στον Σιμόν και κατέληξε στα δίχτυα του Ξενόπουλου για το 1-0.

Οι «ασπρόμαυροι» πήγαν στα αποδυτήρια έχοντας το προβάδισμα και όταν επέστρεψαν από αυτά είδαν τον Παβλένκα να κάνει μεγάλη απόκρουση, στο 49′, στο ωραίο γυριστό σουτ του Εσκιβέλ. Ήταν μια φάση που υπενθύμισε, αν υπήρχε ανάγκη, ότι η Κηφισιά μπορούσε να γίνει επικίνδυνη, με τους δύο προπονητές να αρχίζουν τις αλλαγές στα επόμενα λεπτά και το παιχνίδι να συνεχίζεται χωρίς κάποια μεγάλη φάση.

Τα πράγματα απλοποιήθηκαν για τους Θεσσαλονικείς στο 73′ καθώς οι φιλοξενούμενοι έμειναν με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Σόουζα με 2η κίτρινη κάρτα για το κράτημα στον Οζντόεφ, με τον ΠΑΟΚ να «κλειδώνει» τη νίκη στα τελευταία λεπτά με τον Τάισον. Αυτός ήταν που έκανε το 2-0 στο 88′ έχοντας βγει τετ α τετ μετά την κάθετη του Ζίβκοβιτς, αυτός ήταν που έγραψε και το τελικό 3-0 στο 93′ με δυνατό σουτ εντός περιοχής.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάστρε (67′ Κένι), Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Τέιλορ (76′ Μπάμπα), Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας (67′ Ιβανούσετς), Τάισον, Γιακουμάκης (86′ Τσάλοφ).

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Σιμόν, Σόουζα, Πόκορνι, Χουχούμης (58′ Ζέρσον), Ρουκουνάκης, Έμπο, Εσκιβέλ (58′ Αμανί), Τζίμας (78′ Πέτκοφ), Αντόνισε (58′ Λαρουσί), Τεττέη.