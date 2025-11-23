Συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής “Πρωινό Σαββατοκύριακο” παραχώρησε ο Νίκος Μωραΐτης. Ο γνωστός στιχουργός ρωτήθηκε μεταξύ άλλων για την τεράστια επιτυχία που σημειώνει η Άννα Βίσση τα τελευταία χρόνια, με τον ίδιο να παραδέχεται πως δεν ήταν ποτέ λάτρης του είδους της.

«Εμένα αυτό το πράγμα με συγκινεί πραγματικά και δεν ήμουν φαν της Βίσση ποτέ. Ήμουν φαν της φωνής της. […] Φυσικά και διαφωνώ με τη δήλωση του Νίκου Καρβέλα για το έντεχνο. Ο χώρος από τον οποίο προέρχομαι είναι το έντεχνο. Άνοιξα με πολύ κόπο και με πολύ “ξύλο” το δικό μου πεδίο και όταν συνεργάστηκα με τον Χατζηγιάννη και με τον Ρέμο. Αυτό όμως ήθελα να κάνω στη ζωή μου», σχολιάζει ο Νίκος Μωραΐτης.

«Μου έχουν γίνει τηλεοπτικές προτάσεις αλλά αρνήθηκα, γιατί δεν θέλω να αυτολογοκρίνομαι. Άλλως θέλει να εκφράζει τη γνώμη του σε μία τηλεοπτική εκπομπή, εγώ θέλω να την εκφράζω στα social», παραδέχεται χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για τα άδεια καθίσματα στη κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, από την οποία απείχαν τα κόμματα της Αριστεράς, ο Νίκος Μωραΐτης επισήμανε:

«Η Αριστερά μας έχει δείξει πόσο κοντόφθαλμη είναι, δεν κατάλαβαν ότι ο Σαββόπουλος μιλούσε για αυτήν. Εδώ κατάφερε να αυτοδιαλυθεί».