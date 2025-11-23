Ο Τάισον πέτυχε δύο γκολ στη νίκη του ΠΑΟΚ με 3-0 επί της Κηφισιάς και τα πανηγύρισε σαν… παππούς με μαγκούρα, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να τον αποθεώνει λέγοντας πως είναι «απίστευτος παίκτης».

Μπορεί να είναι 37 ετών πλέον, παραμένει όμως εξαιρετικά σημαντικός για τον «δικέφαλο του βορρά» και αποδείχθηκε για ακόμη μία φορά στη νίκη επί της Κηφισιάς. Ο Τάισον έκανε τόσο το 2-0 όσο και το 3-0 σφραγίζοντας τη νίκη της ομάδας του και το πανηγύρισε σαν να είναι παππούς με μαγκούρα.

Ένας πανηγυρισμός που δεν γινόταν, φυσικά, να περάσει απαρατήρητος, αν και ο προπονητής του… δεν τον είδε. Ο Λουτσέσκου ρωτήθηκε σχετικά στις δηλώσεις του μετά τη λήξη του αγώνα και φρόντισε να αποθεώσει τον Τάισον, λέγοντας πως είναι απίστευτος παίκτης.

«Δεν τον είδα τον πανηγυρισμό. Χαίρομαι πάρα πολύ για εκείνον. Είναι απίστευτος παίκτης. Έχει μεγάλη ποιότητα, ξέρει πότε να πιέζει και πότε να σταματάει τον ρυθμό. Περισσότερο χαρούμενος όμως είμαι για το 3-0 και τους τρεις βαθμούς», ήταν τα λόγια του Ρουμάνου προπονητή.