Σε μια μεταγραφική περίοδο όπως η χειμερινή που έχουμε τώρα (ναι, ξέρουμε τυπικά δεν έχει αρχίσει αλλά ουσιαστικά έχει αρχίσει) οι πληροφορίες που φτάνουν στα αυτιά όλων είναι πολλές. Πάρα πολλές. Κάποιες επιβεβαιώνονται. Άλλες παραμένουν ανεπιβεβαίωτές. Αφού κάναμε τον πρόλογο, μπαίνουμε στο θέμα. Έφτασε στα αυτιά της στήλης μία πληροφορία για τον παίκτη που εξετάζει ο Ολυμπιακός τον Ιανουάριο.

Πώς ένας ακόμα Καμαρά απασχολεί τον Ολυμπιακό, το μέλλον του Ρεμί Καμπελά και ο αριστερός μπακ που ψάχνουν στο Λιμάνι ενόψει Ιανουαρίου. Γράφει ο Σπύρος Γρομητσάρης στο Sportdog.gr