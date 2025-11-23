Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League και η OPAP Arena αποθέωσε τον Μανόλο Χιμένεθ, ο οποίος βραβεύτηκε από τον Μάριο Ηλιόπουλο και την Original 21 πριν την έναρξη της αναμέτρησης.

Ο Ισπανός προπονητής δέθηκε με την Ένωση, στην οποία έζησε μεγάλες στιγμές, κερδίζοντας την εκτίμηση του κόσμου. Με τον Χιμένεθ στον πάγκο οι «κιτρινόμαυροι» είχαν κατακτήσει το κύπελλο Ελλάδας το 2011 ενώ αυτός ήταν ο προπονητής που τούς οδήγησε το 2018 στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, βάζοντας τέλος σε μια αναμονή 24 χρόνων.

Ήταν αναμενόμενο, επομένως, ότι θα αποθεωνόταν στην επιστροφή του ως αντίπαλος στη Νέα Φιλαδέλφεια και ακριβώς αυτό έγινε, με την ΠΑΕ να έχει ετοιμάσει ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του στην ΑΕΚ, το οποίο έπαιξε στα μάτριξ του γηπέδου.

Από εκεί και πέρα, ο Χιμένεθ βραβεύτηκε από τον Ηλιόπουλο αλλά και από τους οργανωμένους οπαδούς, οι οποίοι του έδωσαν ένα κασκόλ και μία ανθοδέσμη, με τον ίδιο να ευχαριστεί τους πάντες όντας χαρούμενος και συγκινημένος για την υποδοχή που του επιφύλαξαν.