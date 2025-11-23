Μπορεί να είναι 40 ετών και να έχει τα 41α γενέθλιά του σε 2,5 μήνες, ο Κριστιάνο Ρονάλντο όμως είναι πάντα ικανός να σκοράρει με κάθε τρόπο και το έδειξε και στο 4-1 της Αλ Νασρ επί της Αλ Καλίτζ, στην οποία αγωνίζονται οι Φορτούνης, Μασούρας και Κουρμπέλης.

Ένα ανάποδο ψαλίδι κόντρα στη Γιουβέντους το 2018, όταν αγωνιζόταν στη Ρεάλ Μαδρίτης, είχε τρελάνει τον πλανήτη και το ίδιος το είχε ξεχωρίσει ως το ομορφότερο γκολ της καριέρας του. Από τότε πέρασαν 7,5 χρόνια και ο CR7 μπορεί ακόμη να σκοράρει με αυτό τον τρόπο.

Με την Αλ Νασρ να προηγείται της Αλ Καλίτζ των Φορτούνη, Μασούρα, Κουρμπέλη με 3-1 και το παιχνίδι να είναι στις καθυστερήσεις, ο Ρονάλντο με εκπληκτικό ανάποδο «ψαλίδι» έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 4-1, γνωρίζοντας την αποθέωση.