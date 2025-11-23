Η ΑΕΚ έπαιζε συνεχώς στο μισό γήπεδο τον Άρη αλλά δεν μπορούσε με τίποτα να σκοράρει, μέχρι που το έκανε τελικά στο 77ο λεπτό ο Ζίνι στην επιστροφή του έπειτα από δύο μήνες, δίνοντάς της την τρίτη συνεχόμενη νίκη με 1-0.

Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων, με τους φιλοξενούμενους, από την άλλη πλευρά, να έχουν ως προτεραιότητα το να αμυνθούν. Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν την πρώτη τους φάση στο 11′ με το δυνατό σουτ του Μάνταλου που απέκρουσε ο Διούδης ενώ στο 17′ από εκτέλεση φάουλ του διεθνή άσου ο Γιόβιτς πήρε την κεφαλιά αλλά αστόχησε.

Όπως και να έχει, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς συνέχιζε τις προσπάθειές της, έφτανε εύκολα ως την αντίπαλη περιοχή και πατούσε σε αυτή, εκεί όμως είτε τα τελειώματα δεν ήταν καλά είτε η τελική πάσα ήταν λάθος, οπότε το 0-0 παρέμενε. Και όταν θα μπορούσε πραγματικά να αλλάξει, λίγο έλειψε να γίνει όχι το 1-0 αλλά το… 0-1, καθώς στο 33′ ο Παναγίδης με σουτ έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι του Στρακόσα.

Αυτή ήταν και η μοναδική φορά που φάνηκαν επιθετικά οι Θεσσαλονικείς στο πρώτο ημίχρονο, διάστημα στο οποίο ο «δικέφαλος αετός» ήταν μονίμως στην επίθεση αλλά χωρίς να καταφέρνει να δημιουργήσει κάποια πραγματικά μεγάλη ευκαιρία.

Με το ξεκίνημα του β’ μέρους, στο 49′, οι φιλοξενούμενοι είχαν μεγάλη ευκαιρία με τον Μορόν αλλά ο Στρακόσα έκανε εξαιρετική επέμβαση και κράτησε το 0-0, με με την Ένωση να βγαίνει ξανά στην επίθεση από εκεί και πέρα και να έχει τη δική της μεγάλη ευκαιρία στο 57′ με τον Γιόβιτς, στον οποίο είπε «όχι» με τα πόδια ο Διούδης.

Η ομάδα του Νίκολιτς παρέμενε σταθερά στην απόδοση και όσο περνούσε η ώρα τόσο περισσότερο πίεζε, αγγίζοντας το γκολ στο 67′ με το βολέ του Ρέλβας που τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι, για να ακολουθήσει στο 68′ η ευκαιρία του Ζοάο Μάριο που δεν βρήκε καλά τη μπάλα μετά το γύρισμα του Ρότα.

Οι γηπεδούχοι έψαχναν με κάθε τρόπο το γκολ και το βρήκαν τελικά στο 77′: Σέντρα του Μάνταλου από δεξιά, κεφαλιά του Ζίνι, η μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 και η OPAP Arena ξέσπασε! Η ΑΕΚ είχε, πλέον, το προβάδισμα και κατάφερε να το κρατήσει ως το τέλος, παίρνοντας έτσι την τρίτη συνεχόμενη νίκη, παραμένοντας στο -3 από την κορυφή.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πένραϊς (67′ Πήλιος), Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μάνταλος (83′ Γκρούγιτς), Πινέδα, Ζοάο Μάριο (79′ Γκατσίνοβιτς), Καλοσκάμης (67′ Κοϊτά), Ζίνι (83′ Μάριν), Γιόβιτς.

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Τεχέρο, Φαντιγκά, Σούντμπεργκ (46′ Ρόουζ), Άλβαρο, Μόντσου, Ράστσιτς, Παναγίδης, Αλφαρέλα (55′ Ντουντού), Πέρεθ (79′ Γιαννιώτας), Μορόν.