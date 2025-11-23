Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ είχε προαναγγείλει συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα (24/11) με θέμα τη μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών στον Αριστοτέλη Μυστακίδη, όλα δείχνουν όμως ότι θα γίνει άλλη μέρα.

Με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού να ανάβει το πράσινο φως για τη μεταβίβαση των μετοχών στον Έλληνα επιχειρηματία, οι οπαδοί του «δικέφαλου του βορρά» περίμεναν ότι η επόμενη ανακοίνωση θα ήταν η πολυαναμενόμενη. Θα ήταν αυτή, με την οποία θα γινόταν επίσημη η μεταβίβαση των μετοχών και θα άρχιζε μια νέα εποχή για την ομάδα μπάσκετ.

Η επιστολή που έστειλε η πλευρά Μυστακίδη, όμως, το Σάββατο (22/11) και η απάντηση της ΚΑΕ, προκάλεσαν διάφορα σενάρια. Ακόμη και για… ναυάγιο, επειδή στην επιστολή του υποψήφιου επενδυτή αναφερόταν «όταν και αν αναλάβουμε τον έλεγχο της ΚΑΕ».

Όπως και να έχει, ο ΠΑΟΚ είχε προαναγγείλει συνέντευξη Τύπου για τη Δευτέρα (24/11), όλα δείχνουν όμως πως θα αυτή θα γίνει άλλη μέρα και κατά πάσα πιθανότητα την Τρίτη (25/11), αν και δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση προς το παρόν από την πλευρά της ΚΑΕ.