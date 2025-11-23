Σε προχωρημένες συζητήσεις με τους δύο παίκτες που θα είναι οι πρώτοι που θα αποκτηθούν αν προχωρήσει η μεταβίβαση των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, βρίσκεται η πλευρά του Τέλη Μυστακίδη.

Με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού να ανάβει το πράσινο φως την Παρασκευή (21/11), όλα έδειχναν πως το θέμα θα έκλεινε άμεσα και ο «δικέφαλος του βορρά» θα είχε νέο ιδιοκτήτη. Το Σάββατο (22/11), όμως, το κλίμα δεν ήταν και τόσο καλό, μετά την επιστολή του Μυστακίδη και την απάντηση της ΚΑΕ.

Όπως και να έχει, η λογική λέει ότι τις επόμενες μέρες θα υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις για τη μεταβίβαση των μετοχών και από τη στιγμή που θα γίνει αυτό θα ανοίξει και ο δρόμος για τις πρώτες μεταγραφές καθώς υπάρχουν ήδη προχωρημένες συζητήσεις με δύο στόχους.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά τις τελευταίες ώρες, πρόκειται για τον Καμ Ρέντις και τον Αρτούρας Γκουντάιτις, δύο παίκτες που θα ενισχύσουν πολύ τον ΠΑΟΚ, αν τελικά φορέσουν τη φανέλα του. Ο Ρέντις είναι Αμερικανός φόργουορντ και αγωνίζεται στη Σιαμουλιάι ενώ ο Γκουντάιτς, πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, είναι σέντερ και αγωνίζεται στη Ρίτας.