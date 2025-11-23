Ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής έξω από σχολικό συγκρότημα στο Νέο Ηράκλειο.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ομάδα ανηλίκων άρχισε να διαπληκτίζεται με την κατάσταση γρήγορα να ξεφεύγει και τους νεαρούς να πιάνονται στα χέρια.

Ο ΑΝΤ1 στο βραδινό δελτίο ειδήσεων έφερε στο φως της δημοσιότητας ένα βίντεο ντοκουμέντο.

Στο βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή που οι ανήλικοι προσπαθούν να μετακινήσουν έναν κάδο απορριμμάτων στη μέση του δρόμου προκειμένου να μην διασχίσουν τον δρόμο τα αυτοκίνητα κατά τη διάρκεια της άγριας συμπλοκής.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες oi δύο αντίπαλες ομάδες ανηλίκων μαθητών βρέθηκαν έξω από το σχολείο και άρχισαν να διαπληκτίζονται με αφορμή μία κοπέλα.

Κάτοικος της περιοχής που είδε το επεισόδιο ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν μηχανές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ωστόσο οι ανήλικοι είχαν ήδη διαφύγει.

Μετά από έρευνες, οι αστυνομικοί εντόπισαν τρία νεαρά άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό. Στην κατοχή του ενός βρέθηκε πτυσσόμενο μαχαίρι μήκους 14 εκατοστών.

Για το συμβάν σχηματίστηκε δικογραφία, στην οποία περιλαμβάνονται και δύο ακόμη ανήλικοι που αναζητούνται από τις αρχές. Οι έρευνες συνεχίζονται.