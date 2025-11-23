Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι «προσωπικά» ευγνώμων απέναντι στο Ντόναλντ Τραμπ μετά την ανάρτηση μηνύματος στα κοινωνικά μέσα μηνύματος του αμερικανού προέδρου που κατηγόρησε εκ νέου το Κίεβο ότι «δεν δείχνει καμία ευγνωμοσύνη».

«Η Ουκρανία είναι ευγνώμων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, προς κάθε αμερικανική καρδιά και προσωπικά προς τον πρόεδρο Τραμπ για τη βοήθεια που, αρχή γενομένης από τους Javelin, έχει σώσει ουκρανικές ζωές», δηλώνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μήνυμά του στο Χ.

The crux of the entire diplomatic situation is that it was Russia, and only Russia, that started this war, and it is Russia, and only Russia, that has been refusing to end it throughout the full-scale invasion. From the very first minutes of February 24, Putin has been waging… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2025

Οι Javelin είναι αντιαρματικοί πύραυλοι αμερικανικής κατασκευής. Χιλιάδες Javelin στάλθηκαν από τα πρώτα στάδια της ρωσικής επίθεσης στο πλαίσιο της βοήθειας που χορήγησε η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν και έγιναν σύμβολο της ουκρανικής αντίστασης.