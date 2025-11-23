Ευθεία επίθεση κατά του Βολόντιμιρ Ζελένσκι, εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που είναι σε εξέλιξη η συνάντηση ΕΕ, Ουκρανίας και ΗΠΑ για το ειρηνευτικό σχέδιό του στην Γενεύη.

«Η “ηγεσία” της Ουκρανίας εξέφρασε μηδενική ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειές μας και η Ευρώπη συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία», έγραψε αρχικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Εντύπωση προκαλεί το ότι ο Τραμπ βάζει σε εισαγωγικά τη λέξη «ηγεσία», αναφερόμενος ευθέως στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Κατά τα άλλα, μεγάλο μέρος της ανάρτησης επαναλαμβάνει ισχυρισμούς που έχουμε ακούσει στο παρελθόν από τον Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης ότι ο πόλεμος δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ αν ο ίδιος ήταν πρόεδρος και της κριτικής στον Τζο Μπάιντεν.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social:

Ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι ένας βίαιος και τρομερός πόλεμος που, με την ισχυρή και σωστή ΗΓΕΣΙΑ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΧΕ ΣΥΜΒΕΙ ΠΟΤΕ. Ξεκίνησε πολύ πριν αναλάβω τη δεύτερη θητεία μου, κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης του κοιμισμένου Μπάιντεν, και έχει μόνο επιδεινωθεί. Αν οι προεδρικές εκλογές του 2020 δεν είχαν νοθευτεί και κλαπεί, το μόνο πράγμα στο οποίο είναι καλοί οι ριζοσπάστες αριστεροί δημοκράτες, δεν θα υπήρχε πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, όπως δεν υπήρχε, ούτε καν αναφορά, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας μου.

Ο Πούτιν δεν θα είχε επιτεθεί ποτέ! Μόνο όταν είδε τον κοιμισμένο Τζο σε δράση είπε: «Τώρα είναι η ευκαιρία μου!» Τα υπόλοιπα είναι ιστορία, και έτσι συνεχίζεται.

Κληρονόμησα έναν πόλεμο που δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ, έναν πόλεμο που είναι χαμένος για όλους, ειδικά για τα εκατομμύρια των ανθρώπων που έχασαν άσκοπα τη ζωή τους.

Η «ηγεσία» της Ουκρανίας δεν έχει εκφράσει καμία ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειές μας, και η Ευρώπη συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία. Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να πωλούν τεράστιες ποσότητες όπλων στο ΝΑΤΟ, για διανομή στην Ουκρανία (ο διεφθαρμένος Τζο έδωσε τα πάντα, δωρεάν, δωρεάν, δωρεάν, συμπεριλαμβανομένων «μεγάλων» χρημάτων!). Ο Θεός να ευλογεί όλες τις ζωές που χάθηκαν σε αυτή την ανθρώπινη καταστροφή! Πρόεδρος DJT

Σε εξέλιξη οι συζητήσεις στη Γενεύη για το σχέδιο Τραμπ

Την ίδια στιγμή, οι συνομιλίες για την Ουκρανία στη Γενεύη, με αφορμή το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία πραγματοποίησε γύρο επαφών με Ευρωπαίους συμβούλους ασφαλείας στη Γενεύη, σύμφωνα με τον επικεφαλής του γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αντρέι Γερμάκ.

Ο Γερμάκ επιβεβαιώνει ότι στην πρώτη συνάντηση συμμετείχαν σύμβουλοι από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία – οι Τζόναθαν Πάουελ, Εμανουέλ Μπον και Γκούντερ Σάουτερ.

Η επόμενη συνάντηση θα είναι με την αμερικανική αντιπροσωπεία, αναφέρει το βρετανικό ΜΜΕ.

«Είμαστε πολύ εποικοδομητικοί. Γενικά, για σήμερα έχουν προγραμματιστεί μια σειρά συναντήσεων σε διάφορες μορφές. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε για την επίτευξη μιας βιώσιμης και δίκαιης ειρήνης για την Ουκρανία», τόνισε ο Γέρμακ.