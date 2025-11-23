Η ουκρανική αντιπροσωπεία που έχει μεταβεί στην Ελβετία για να συζητήσει το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία πραγματοποίησε μια συνάντηση με εκπροσώπους της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας, ανακοίνωσε σήμερα ο διαπραγματευτής του Κιέβου.

«Είχα την πρώτη συνάντηση με τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας των ηγετών του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας (…). Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί με την αμερικανική αντιπροσωπεία», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram Αντρίι Γερμάκ, ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου, που ηγείται της αποστολής.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Γερμάκ ανέφερε: «Σε γενικές γραμμές, μια σειρά συναντήσεων υπό διάφορες μορφές έχουν προγραμματιστεί για σήμερα. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε μαζί για την επίτευξη μιας βιώσιμης και δίκαιης ειρήνης για την Ουκρανία».

«Η επόμενη συνάντηση θα είναι με την αμερικανική αντιπροσωπεία. Είμαστε πολύ εποικοδομητικοί».

Ο Ερντογάν

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα πως θα έχει αύριο μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση από τις ΗΠΑ ενός σχεδίου που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Αύριο, θα έχω μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Πούτιν», δήλωσε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου στη Σύνοδο των ηγετών της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ (Νότια Αφρική). «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανοίξουμε τον δρόμο για την ειρήνη».