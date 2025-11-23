Την… αντεπίθεσή της στα “κλεψίματα” των συναδέλφων της είπε να κάνει η Έλενα Παπαρίζου στο The Voice της Κυριακής (23/11). Μετά τον Χρήστο Μάστορα που “έσωσε” με τον τρόπο του τον Σπύρο, η τραγουδίστρια θέλησε να δώσει κι αυτή μια δεύτερη ευκαιρία σε έναν από τους παίκτες στο πλαίσιο των Knockouts.

Αυτή δεν ήταν άλλη από την Χαριτίνα, που κατάφερε έστω και στο… 90 να πάρει το πολυπόθητο “εισιτήριο” για την επόμενη φάση του παιχνιδιού.

Ωστόσο, ο Χρήστος Μάστορας δεν έκρυψε την έκπληξή του με την κίνηση αυτή, αφού περίμενε η coach να επιλέξει να “σώσει” την Παρασκευή, που άκουσε εξαιρετικά λόγια για την ερμηνεία της στο τραγούδι “Σ’ αγαπώ” του Κώστα Χατζή.

«Μπράβο, καλή επιλογή”, είπε αρχικά ο τραγουδιστής στη συνάδελφό του, αλλά ακούγοντας την τελική της επιλογή έμεινε με το στόμα ανοιχτό απορημένος.