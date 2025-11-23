Σε συνέντευξή του στο ARD, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την πρόταση των ΗΠΑ να χρησιμοποιηθούν «παγωμένα» ρωσικά κεφάλαια που βρίσκονται στην ΕΕ για ανοικοδόμηση της Ουκρανίας υπό αμερικανικό έλεγχο.

Το αμερικανικό σχέδιο Τραμπ

Το σχέδιο 28 σημείων που παρουσίασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπει:

Χρήση 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για επενδύσεις και ανοικοδόμηση στην Ουκρανία. Οι ΗΠΑ θα διαχειρίζονταν τα κεφάλαια και θα εισέπρατταν το 50% των πιθανών κερδών.

Πρόσθετη συνεισφορά 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υποστήριξη στρατιωτικών αναγκών της Ουκρανίας, μέσω χρηματοδότησης αγοράς όπλων και εξοπλισμού.

Διαδικασίες διαπραγματεύσεων για εδαφικές ανταλλαγές, με στόχο την επίτευξη ειρηνικής συμφωνίας με τη Ρωσία.

Ο Μερτς επεσήμανε ότι δεν μπορούν να εφαρμοστούν αυτά τα σημεία χωρίς την έγκριση της ΕΕ, ενώ προέκυψε συζήτηση για την εναλλακτική χρήση των κεφαλαίων ως δάνειο, ώστε να παραχωρηθεί στην Ουκρανία η δυνατότητα να συνεχίσει τις στρατιωτικές της αγορές χωρίς άμεση πρόσβαση των ΗΠΑ στα κεφάλαια.

Προσδοκίες για τη Γενεύη

Παρά τις διαφωνίες του, ο Μερτς εξέφρασε την ελπίδα ότι στις επικείμενες διαπραγματεύσεις στη Γενεύη θα σημειωθεί πρόοδος και ότι συγκεκριμένα σημεία του σχεδίου θα αναδιατυπωθούν ώστε να γίνουν αποδεκτά από όλους τους εμπλεκόμενους.

Υβριδικές επιθέσεις από τη Ρωσία

Ο καγκελάριος κατήγγειλε καθημερινές «υβριδικές επιθέσεις» από τη Ρωσία σε ευρωπαϊκές υποδομές και δίκτυα δεδομένων, αναφέροντας ως παράδειγμα πρόσφατο εμπρησμό σε σιδηροδρομική γραμμή της Πολωνίας, τον οποίο απέδωσε στη Μόσχα.