Με τον Πούλισικ να σκοράρει και τον Μενιάν να αποκρούει πέναλτι του Τσαλχάνογλου, η Μίλαν νίκησε με 1-0 την Ίντερ που είχε δύο δοκάρι και την προσπέρασε στη βαθμολογία της Serie A.

Οι «νερατζούρι» ήταν αυτοί που πατούσαν καλύτερα από το ξεκίνημα του ντέρμπι και είχε το πρώτο δοκάρι στο 27′ σε κεφαλιά του Ατσέρμπι και το δεύτερο στο 37′ σε σουτ του Λαουτάρο και με τον Μενιάν να βρίσκει τη μπάλα.

Οι «ροσονέρι», από την άλλη πλευρά, κράτησαν το 0-0 στο πρώτο ημίχρονο και σκόραραν στο δεύτερο και συγκεκριμένα στο 54′, όταν ο Πούλισικ βρέθηκε εκεί που έπρεπε για να κάνει το 0-1 μετά την απόκρουση του Ζόμερ σε σουτ του Σαλεμάκερς.

Η Ίντερ είχε τεράστια ευκαιρία στο 74′ καθώς κέρδισε πέναλτι για πάτημα του Πάβλοβιτς στον Τουράμ αλλά ο Μενιάν είπε «όχι» στον Τσαλχάνογλου και η Μίλαν πανηγύρισε τη νίκη, με την οποία πήγε στους 25 βαθμούς, στο -2 από τη Ρόμα, αφήνοντας τη συμπολίτισσα στους 24.