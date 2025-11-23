Σε νέες δηλώσεις από τη Γενεύη, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας για το ειρηνευτικό σχέδιο προχωρούν «σημαντικά», εκφράζοντας αισιοδοξία πως μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία. «Έχουμε σημειώσει τεράστια πρόοδο», είπε σε δημοσιογράφους – χωρίς όμως να αποκαλύψει λεπτομέρειες.

Παρά τη θετική ρητορική, ο Ρούμπιο διευκρίνισε ότι οι συνομιλίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί: «Δεν θέλω να μιλήσω για νίκη ή οριστικοποίηση. Υπάρχει ακόμη δουλειά», τόνισε, προσθέτοντας πως «είμαστε πολύ πιο μπροστά σήμερα σε σχέση με πριν».

Όσον αφορά την προθεσμία που έχει θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ για την συμφωνία, ο Αμερικανός διπλωμάτης απέφυγε να δεσμευτεί: «Ελπίζουμε να έχουμε αποτέλεσμα σύντομα», είπε, αλλά παραδέχθηκε πως «χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο». «Πιστεύω ειλικρινά ότι θα φτάσουμε εκεί», κατέληξε.

Στην ελβετική πόλη διεξάγονται συνομιλίες μεταξύ αμερικανικής και ουκρανικής αντιπροσωπείας, με τη συμμετοχή και ευρωπαϊκών κρατών, για το αμφιλεγόμενο σχέδιο ειρήνης 28 σημείων που προτείνουν οι ΗΠΑ.

Ευρωπαϊκοί κύκλοι (ιδιαίτερα Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία) έχουν ήδη καταθέσει τροποποιημένη αντιπρόταση: ζητούν αλλαγές σε βασικά σημεία του αμερικανικού σχεδίου, όπως τον περιορισμό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και τις όποιες εδαφικές παραχωρήσεις.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή πρόταση, οι διαπραγματεύσεις για τυχόν ανταλλαγές εδαφών πρέπει να ξεκινάνε από τη “γραμμή επαφής” (line of contact) και όχι από το να θεωρούνται περιοχές «de facto ρωσικές», όπως προτείνει η αμερικανική εκδοχή.

Στην αντιπρόταση προβλέπεται επίσης ότι η Ουκρανία θα λάβει εγγυήσεις ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ (όπως το Άρθρο 5), διασφαλίζοντας συλλογική άμυνα.

Ένα από τα «αγκάθια» των διαπραγματεύσεων είναι η χρήση «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων ως βάση χρηματοδότησης για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, θέμα πάνω στο οποίο οι Ευρωπαίοι ασκούν κριτική.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μάλιστα μιλώντας στη δημόσια γερμανική τηλεόραση απέρριψε την πρόταση οι Ευρωπαίοι να συνεισφέρουν επιπλέον 100 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, εξέφρασε την ελπίδα για πρόοδο στις συζητήσεις στη Γενεύη σχετικά με τη χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων ως δάνειο. ενώ απέδωσε στη Ρωσία την ευθύνη για τις πρόσφατες υβριδικές επιθέσεις σε ευρωπαϊκές υποδομές, συμπεριλαμβανομένης της δολιοφθοράς στην Πολωνία. Τέλος τόνισε ότι η Ευρώπη έπρεπε να είχε στηρίξει την Ουκρανία νωρίτερα και εντατικότερα.

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει υπογράψει διάταγμα για τη σύνθεση της ουκρανικής αντιπροσωπείας στη Γενεύη, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση του Κιέβου στον διάλογο.

Επιπλέον, έχει ζητήσει η διαπραγμάτευση να βασιστεί στη «γραμμή επαφής» (την παρούσα γραμμή του μετώπου), ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές συνόρων χωρίς διαπραγμάτευση. Τέλος

επανέλαβε ότι τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν την ουκρανική άμυνα.

Τέλος ο ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι είναι «προσωπικά» ευγνώμων απέναντι στο Ντόναλντ Τραμπ μετά την ανάρτηση μηνύματος στα κοινωνικά μέσα μηνύματος του αμερικανού προέδρου που κατηγόρησε εκ νέου το Κίεβο ότι «δεν δείχνει καμία ευγνωμοσύνη».