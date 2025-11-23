Το διεθνές πρακτορείο Reuters αποκάλυψε το σχέδιο της Ευρώπης ως αντιπρόταση στο πλάνο των 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η αντιπρόταση επιδιώκει να τροποποιήσει ορισμένα κρίσιμα σημεία του αμερικανικού σχεδίου, ώστε να διασφαλίζεται η στρατιωτική ικανότητα της Ουκρανίας, η κυριαρχία της και η προστασία της χώρας με εγγυήσεις ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ.

Κύρια σημεία της ευρωπαϊκής αντιπρότασης (σύμφωνα με Reuters)

Ανώτατο όριο ουκρανικού στρατού: Προτείνεται όριο 800.000 στρατιωτών σε περίοδο ειρήνης, μεγαλύτερο από το όριο που περιλαμβανόταν στο αμερικανικό σχέδιο.

Ανώτατο όριο ουκρανικού στρατού: Προτείνεται όριο 800.000 στρατιωτών σε περίοδο ειρήνης, μεγαλύτερο από το όριο που περιλαμβανόταν στο αμερικανικό σχέδιο.

Εδαφικές διαπραγματεύσεις: Οι Ευρωπαίοι ζητούν ότι οι συζητήσεις για εδάφη θα ξεκινούν από την υπάρχουσα γραμμή επαφής ("line of contact"), αντί να επιβάλλεται αναγνώριση συγκεκριμένων περιοχών ως ρωσικές.

Ασφάλεια τύπου ΝΑΤΟ: Προτείνεται η Ουκρανία να λάβει εγγυήσεις ασφαλείας με βάση πρότυπα τύπου ΝΑΤΟ, για να διασφαλιστεί η προστασία της χώρας από μελλοντικές επιθέσεις.

Χρηματοδότηση ανοικοδόμησης: Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά ότι τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα αξιοποιηθούν με τρόπο που διασφαλίζει την άμεση αποζημίωση στην Ουκρανία.

Διαδικασία διαβουλεύσεων: Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις ("E3") θα συνεργαστούν με ΗΠΑ, Ουκρανία και ΕΕ για λεπτομερείς διαβουλεύσεις πριν την τελική εφαρμογή οποιουδήποτε σχεδίου.

Εστίαση στην κυριαρχία και αξιοπρέπεια: Η πρόταση τονίζει ότι οποιαδήποτε συμφωνία δεν πρέπει να παραβιάζει την κυριαρχία ή την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

Το σχόλιο του Τραμπ στο Truth Social

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα σχολίασε στο Truth Social ότι, όπως ισχυρίζεται, «η ηγεσία της Ουκρανίας δεν μας είπε ποτέ ένα ‘ευχαριστώ’ για το σχέδιο ειρήνης», υπογραμμίζοντας τον δικό του ρόλο στην προσπάθεια τερματισμού του πολέμου.

Αναλυτικά η ανάρτησή του: Ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι ένας βίαιος και τρομερός πόλεμος που, με την ισχυρή και σωστή ΗΓΕΣΙΑ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΧΕ ΣΥΜΒΕΙ ΠΟΤΕ. Ξεκίνησε πολύ πριν αναλάβω τη δεύτερη θητεία μου, κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης του κοιμισμένου Μπάιντεν, και έχει μόνο επιδεινωθεί. Αν οι προεδρικές εκλογές του 2020 δεν είχαν νοθευτεί και κλαπεί, το μόνο πράγμα στο οποίο είναι καλοί οι ριζοσπάστες αριστεροί δημοκράτες, δεν θα υπήρχε πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, όπως δεν υπήρχε, ούτε καν αναφορά, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας μου.

Ο Πούτιν δεν θα είχε επιτεθεί ποτέ! Μόνο όταν είδε τον κοιμισμένο Τζο σε δράση είπε: «Τώρα είναι η ευκαιρία μου!» Τα υπόλοιπα είναι ιστορία, και έτσι συνεχίζεται.

Κληρονόμησα έναν πόλεμο που δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ, έναν πόλεμο που είναι χαμένος για όλους, ειδικά για τα εκατομμύρια των ανθρώπων που έχασαν άσκοπα τη ζωή τους.

Η «ηγεσία» της Ουκρανίας δεν έχει εκφράσει καμία ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειές μας, και η Ευρώπη συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία. Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να πωλούν τεράστιες ποσότητες όπλων στο ΝΑΤΟ, για διανομή στην Ουκρανία (ο διεφθαρμένος Τζο έδωσε τα πάντα, δωρεάν, δωρεάν, δωρεάν, συμπεριλαμβανομένων «μεγάλων» χρημάτων!). Ο Θεός να ευλογεί όλες τις ζωές που χάθηκαν σε αυτή την ανθρώπινη καταστροφή! Πρόεδρος DJT.