Ο Ραζβάν Λουτσέσκου συμπλήρωσε 200 νίκες ως προπονητής του ΠΑΟΚ με το 3-0 επί της Κηφισιάς και έφυγε από την Τούμπα με δύο δώρα που του έκαναν η ΠΑΕ και οι παίκτες του.

Είναι ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία των «ασπρόμαυρων», έχει συνδέσει μαζί τους το όνομά του και συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία, έχοντας πλέον 200 νίκες σε 316 παιχνίδια στον πάγκο της ομάδας.

Η 200ή νίκη ήταν το 3-0 επί της Κηφισιάς την Κυριακή (23/11) και στα αποδυτήρια περίμενε μια έκπληξη από τον Λουτσέσκου. Τον περίμεναν, βασικά, τα δύο δώρα που του είχαν ετοιμάσει οι άνθρωποι της ΠΑΕ και οι παίκτες του.

Ο Ρουμάνος τεχνικός παρέλαβε σε κορνίζα μια φανέλα του ΠΑΟΚ στην οποία αντί για το όνομά του υπήρχε το «στρατηγός» και η επιγραφή «200 wins with PAOK» ενώ οι παίκτες τού έκαναν δώρο μια μπάλα με τις υπογραφές όλων.