Νέος συναγερμός σήμανε στη Λιθουανία το βράδυ της Κυριακής (23/11) μετά τον εντοπισμό ύποπτων μπαλονιών, που μεταφέρουν λαθραία τσιγάρα στον εναέριο χώρο της πρωτεύουσας της χώρας.

Ως αποτέλεσμα το αεροδρόμιο του Βίλνιους έκλεισε για ακόμη μία φορά, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Λιθουανίας.

Να σημειωθεί ότι, τα σημεία διέλευσης των συνόρων ανάμεσα στη Λιθουανία και τη Λευκορωσία θα παραμείνουν κλειστά για τους περισσότερους ταξιδιώτες μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου ως απάντηση στις διαταραχές του εναέριου χώρου που προκάλεσαν μπαλόνια διακινητών.

«Δεν αποκλείουμε αυτό να παραταθεί για όσο χρειαστεί» όπως είχε προειδοποιήσει η πρωθυπουργός Ίνγκα Ρουγκινιένε.

«Αν συνεχίσουμε να βλέπουμε επιθέσεις που κατευθύνονται στη Λιθουανία, θα συνεχίσουμε αυτό το αυστηρό μέτρο».

Η υπηρεσία τελωνείων της Λευκορωσίας χαρακτήρισε το μέτρο «απερίσκεπτη και εχθρική πολιτική» που θα βλάψει τις επιχειρήσεις στην περιοχή.

Τον προηγούμενο μήνα, η Λιθουανία είχε κλείσει προσωρινά τα συνοριακά περάσματα με τη Λευκορωσία εξαιτίας των προβλημάτων που προκάλεσε στις αερομεταφορές η είσοδος μετεωρολογικών μπαλονιών από τη γειτονική χώρα.