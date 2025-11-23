Την ώρα που η ισραηλινή ηγεσία δέχεται την πίεση της κοινής γνώμης για τον καταλογισμό ευθυνών για τις αποτυχίες που οδήγησαν στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού Εϊάλ Ζαμίρ ανακοίνωσε σήμερα την αποπομπή πολλών υψηλόβαθμων μονίμων και εφέδρων αξιωματικών και την επιβολή κυρώσεων σε άλλους για τις ευθύνες τους στην αποτυχία στην αντιμετώπιση των επιθέσεων της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 και μίλησε για «συστημική αποτυχία».

Στους αποπεμφθέντες εφέδρους περιλαμβάνονται πρώην επικεφαλής της διεύθυνσης Πληροφοριών του ισραηλινού στρατού, της διεύθυνσης Επιχειρήσεων και της Διοίκησης του Νότιου Τομέα στην οποία ανήκει η Λωρίδα της Γάζας.

«Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ απέτυχαν στη βασική τους αποστολή την 7η Οκτωβρίου – να προστατεύσουν τους πολίτες του κράτους του Ισραήλ», δήλωσε ο Εϊάλ Ζαμίρ.

«Πρόκειται για σοβαρή, τεράστια συστημική αποτυχία σε σχέση με αποφάσεις και διαχείριση πριν από το γεγονός και κατά τη διάρκειά του. Τα μαθήματα εκείνης της ημέρας είναι πολλά και σημαντικά και πρέπει να χρησιμεύσουν ως πυξίδα μας για το μέλλον προς το οποίο προτίθεμαι να οδηγήσω τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις», είπε.

Full Remarks of the Chief of the General Staff, LTG Eyal Zamir:



Citizens of Israel, IDF soldiers — as I assumed the position of Chief of the General Staff, two urgent missions stood before me: The first — to lead the IDF to decisive victory in a multi-arena war, and in doing so… pic.twitter.com/YcivhKCT2B — Joe Truzman (@JoeTruzman) November 23, 2025

Παρά τις πιέσεις της ισραηλινής κοινής γνώμης, η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει ξεκινήσει εθνική έρευνα για τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο Τελ Αβίβ χθες για να ζητήσουν τη συγκρότηση εθνικής επιτροπής έρευνας για το θέμα.