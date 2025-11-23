Βαρύ πένθος επικρατεί στο χωριό Τύλισος της Κρήτης, για την απώλεια ενός κοριτσιού μόλις 2 ετών που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε ενώ το παιδί βρισκόταν στο αυτοκίνητο μαζί με τη μητέρα του, όταν ξαφνικά παρουσίασε έντονη αδιαθεσία. Η μητέρα σταμάτησε αμέσως το αμάξι στην άκρη του δρόμου, όμως παρά τις προσπάθειές της, το μικρό κορίτσι ξεψύχησε στην αγκαλιά της.

Να σημειωθεί ότι ήταν το τρίτο παιδί της οικογένειας που έχει ακόμα ένα αγόρι κι ένα κορίτσι.

Η νεκρώσιμη ακολουθία της μικρής Εφραιμίας θα τελεστεί την Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, στις 3:30 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Τύλισο.

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 3.00 μ.μ.