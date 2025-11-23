Μοναδική πινελιά στον καμβά του τουρισμού πολυτελείας της Ελλάδα έχει βάλει η Βόρειος Αμερική.

Στα μέσα Νοεμβρίου επέστρεφα από τον Καναδά και συγκεκριμένα από τo Μόντρεαλ. Η πτήση της Air Canada με 100 % πληρότητα γεμάτη από τη δίψα των Καναδών να γνωρίσουν από κοντά τη μήτρα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και να νιώσουν την απόλυτη αυθεντική εμπειρία. Από το -5 της γκρίζας πρωτεύουσας του Κεμπέκ στο +20 της πρωτεύουσας της Ελλάδας. Μαγεία και φάρμακο για την κατάθλιψη του χειμώνα η πατρίδα μας.

Όμως η Ελλάδα «πουλάει» γιατί είναι «μοναδική» με γνήσιες εμπειρίες όλο το χρόνο. Στην πατρίδα μας ο Καναδός τουρίστας, που δαπανά πλέον περισσότερα από των τουρίστα από τις ΗΠΑ, βρίσκει την πραγματική του Ιθάκη.

Οι προοπτικές είναι ευοίωνες για ακόμη μεγαλύτερη άνοδο για την Ελλάδα και οι πρωτοβουλίες του υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ στην σωστή κατεύθυνση.

Όπως κατέδειξε και το πρόσφατα διοργανωθέν Greek Luxury Tourism and Gastronomy roadshow στον Καναδά με τις εκδηλώσεις σε Τορόντο και Μόντρεαλ με την επωνυμία Connecting Greece & Canada, είναι καιρός να έλθουν ακόμη περισσότεροι τουρίστες από τη Βόρειο Αμερική προς την Ελλάδα που αποτελεί τον απόλυτο value for money τουρισμό πολυτελείας συνδυάζοντας την ασφάλεια με την αυθεντική εμπειρία. Όπως μαθαίνουμε η Air Canada μελετά τη διενέργεια πτήσεων προς Ελλάδα όλο το χρόνο. Το ίδιο σχεδιάζει και η Delta από τι ΗΠΑ. Ίδωμεν.

Σύμφωνα με τη γλώσσα των αριθμών τις υψηλότερες ποσοστιαίες επιδόσεις σε ό,τι αφορά την προσέλκυση Αμερικανών τουριστών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο καταγράφει φέτος η Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας STR, οι αφίξεις επισκεπτών από την άλλη άκρη του Ατλαντικού στη χώρα μας κατέγραψαν αύξηση 22% για το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου και ακόμη υψηλότερη άνοδο κατά 25% μόνο τον Αύγουστο.

Στη δεύτερη θέση των προτιμήσεων των Αμερικανών βρέθηκε η Ιταλία, καταγράφοντας τη δεύτερη υψηλότερη ποσοστιαία άνοδο, με τις Ιρλανδία, Πορτογαλία και Ελβετία να έπονται.

Σε ό,τι αφορά τη σύνθεση του ευρωπαϊκού ξενοδοχειακού δυναμικού, η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που διαθέτουν ισχυρό αποτύπωμα σε δωμάτια των υψηλότερων κατηγοριών.

Συγκεκριμένα, το μερίδιο των δωματίων πολυτελείας και ανώτερης κατηγορίας (luxury και upper upscale) ανέρχεται στο 30% του συνόλου, με την Τουρκία μόνο να προηγείται στο 31%. Σε όλες τις υπόλοιπες υπό εξέταση χώρες (Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Γαλλία, Κύπρος) τα αντίστοιχα μερίδια κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα, με τη Γαλλία να βρίσκεται στο 13%.

Σε πρόσφατη έρευνα στην Βόρειο Αμερική περίπου 1 στους 4 ερωτηθέντες (26%) χαρακτηρίζονται ως ταξιδιώτες πολυτελείας, που σημαίνει ότι έχουν διαμείνει σε ένα κατάλυμα που θεωρούν πολυτελές τα τελευταία δύο χρόνια και έχουν διαμείνει σε ξενοδοχείο με τιμή ανά διανυκτέρευση 400 δολάρια ή περισσότερο κατά τη διάρκεια τουλάχιστον δύο ταξιδιών αναψυχής το 2025.

Τέλος οι Αμερικανοί ταξιδιώτες πολυτελείας που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν επίσης σχεδόν διπλάσιες πιθανότητες να κάνουν κράτηση αεροπορικών εισιτηρίων πρώτης θέσης από τους άλλους, και όταν επιλέγουν ένα ξενοδοχείο, δίνουν πολύ μεγαλύτερο βάρος στην εξυπηρέτηση πελατών και στις συνδρομές πιστότητας.