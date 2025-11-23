Ο Παναθηναϊκός πήρε την εκτός έδρας νίκη με 3-0 επί του Πανσερραϊκού και ο Ράφα Μπενίτεθ έμεινε ικανοποιημένος από τον χαρακτήρα της ομάδας του, όπως είπε στις δηλώσεις του, στηρίζοντας παράλληλα τον Τετέ.

Οι «πράσινοι» πήγαν στις Σέρρες με απουσίες, έχασαν και τους Τσιριβέγια και Λαφόν κατά τη διάρκεια του αγώνα, παρ’ όλα αυτά πήραν τους τρεις βαθμούς και έκαναν πολύ χαρούμενο τον προπονητή τους, όπως τόνισε στις δηλώσεις του στη NOVA.

«Θα πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος. Και αυτό από τη στιγμή που βάλαμε 3 γκολ και κρατήσαμε το μηδέν αλλά έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Μου άρεσε ο χαρακτήρας της ομάδας. Η ένταση και η αντίδραση στο 2ο μέρος ήταν φανταστικά στοιχεία. Στο 2ο μέρος δεν δώσαμε καμία πιθανότητα στον αντίπαλο», είπε αρχικά ο Μπενίτεθ και συνέχισε.

«Ο Τετέ είναι ένας παίκτης με προοπτική που πρέπει να πιστέψει στον εαυτό του και στις δυνατότητές του. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε. Να του τονώσουμε την αυτοπεποίθηση και μετά πήγε πολύ καλά και έβγαλε δύο ασίστ.

Δεν είναι εύκολο αλλά από τη στιγμή που έχουμε παίκτες σε φάση επιστροφής πρέπει να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση. Καταλαβαίνουμε πώς ανεβάζοντας την ένταση θα έχουμε τέτοια θέματα αλλά μπορούμε να τα διαχειριστούμε».