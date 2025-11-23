Με γκολ των Ζαρουρί και Μπακασέτα και γκολάρα του Γεντβάι με ανάποδο ψαλιδάκι, ο Παναθηναϊκός πέρασε με 3-0 από την έδρα του Πανσερραϊκού, πήρε τη 2η συνεχόμενη νίκη στη Stoiximan Super League και συνεχίζει με αισιοδοξία τη δουλειά υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ.

Οι «πράσινοι» είχαν την υποστήριξη 3.000 οπαδών τους που μετέτρεψαν σε… εντός έδρας το παιχνίδι, παρ’ όλα αυτά δεν μπήκαν καλά και στο 7′ απειλήθηκαν για πρώτη φορά από την κεφαλιά του Νούνελι που έστειλε τη μπάλα λίγο άουτ ενώ στο 13′ χρειάστηκαν τη μεγάλη απόκρουση του Λαφόν στην προβολή του Νούνελι, μετά το γύρισμα από αριστερά, για να μη μείνουν πίσω στο σκορ.

Γενικά το πρώτο 25λεπτο δεν ήταν καθόλου καλό για το «τριφύλλι» που δεν μπορούσε να βρει ρυθμό, στη συνέχεια όμως τα πράγματα άρχισαν να βελτιώνονται και στο 40′ ήρθε το γκολ στην πρώτη φάση για την ομάδα του Μπενίτεθ: Ο Τετέ βρήκε ωραία τον Ζαρουρί και αυτός με πλασέ έκανε το 0-1.

Αμέσως μετά όμως, στο 42′, τα χαμόγελα πάγωσαν καθώς ο Τσιριβέγια αποχώρησε λόγω ενοχλήσεων αφήνοντας τη θέση του στον Τσέριν, με τον Παναθηναϊκό να κάνει και δεύτερη αναγκαστική αλλαγή, τερματοφύλακα αυτή τη φορά, με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου: Έξω ο Λαφόν, μέσα ο Κότσαρης, στην επιστροφή του έπειτα από 6 χρόνια.

Όπως και να έχει, οι «πράσινοι» μπήκαν καλύτερα στο δεύτερο μισό του αγώνα και πλησίασαν σε αρκετές περιπτώσεις στο δεύτερο γκολ. Δεν το έβαλαν στο 48′ καθώς ο Τσέριν σούταρε σε σώματα αντιπάλων, δεν το έβαλαν στο 52′ καθώς η μπάλα κόντραρε μετά το σουτ του Μπακασέτα από πολύ καλή θέση, δεν το έβαλαν στο 55′ καθώς ο Γεντβάι δεν πλάσαρε καλά από κοντά μετά τη σέντρα του Μλαντένοβιτς, το έβαλαν όμως στο 60′ και ήταν γκολάρα.

Μετά τη σέντρα που έγινε από δεξιά ο Γεντβάι εξιλεώθηκε για τη χαμένη ευκαιρία λίγα λεπτά νωρίτερα γράφοντας το 0-2 με ανάποδο ψαλίδι, βάζοντας βάσεις νίκης για την ομάδα του. Ο Πανσερραϊκός, ο οποίος βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, δεν μπορούσε πλέον να αντιδράσει και στο 69′ ήρθε και το 0-3 με το σουτ του Μπακασέτα μετά την ασίστ του Πάντοβιτς.

Από εκεί και πέρα, οι Τετέ και Ζαρουρί είχαν ευκαιρίες και για 4ο γκολ αλλά δεν το πέτυχαν, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη και να παραμένει στο -10 από την κορυφή, έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο.

Πανσερραϊκός: Τιναλίνι, Κάλινιν(66′ Τσαούσης), Λύρατζης, Φέλτες, Βερνόν, Λιάσος, Δοϊρανλής (66′ Ομεάνγκα), Γκριν, Νούνελι, Μπρουκς(57′ Γκαλβάν), Καρέλης (57′ Μάρας, 81′ Μπανζάκι).

Παναθηναϊκός: Λαφόν (46′ Κότσαρης), Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Πάλμερ, Τουμπά, Τσιριβέγια (42′ Τσέριν), Σιώπης, Μπακασέτας, Ζαρουρί (82′ Μπόκος), Τετέ (82′ Μαντσίνι), Πάντοβιτς (71′ Σφιντέρσκι).