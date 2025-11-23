Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Πανσερραϊκό για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League και στο 60ο λεπτό ο Γεντβάι με εκπληκτικό γκολ έγραψε το 0-2, βάζοντας βάσεις νίκης για την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ.

Οι «πράσινοι» είχαν ανοίξει το σκορ στο 40′ με πλασέ του Ζαρουρί μετά την ωραία ασίστ του Τετέ και στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 60′ αγκάλιασαν τη νίκη με γκολάρα.

Μετά τη σέντρα που έγινε από δεξιά, ο Γεντβάι έγινε… Κριστιάνο Ρονάλντο και με εκπληκτικό ανάποδο ψαλιδάκι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-2, πετυχαίνοντας ένα από τα καλύτερα γκολ που έχουμε δει και θα δούμε στο φετινό πρωτάθλημα.