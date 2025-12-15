Σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στη σημερινή συνεδρίαση, κινούμενη σε περιορισμένο εύρος διακύμανσης πέριξ των 2.100 μονάδων. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Eurobank, της Coca-Cola HBC και της Τιτάν.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.107,43 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,15%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.108,49 μονάδες (+0,20%) και κατώτερη τιμή στις 2.095,91 μονάδες (-0,39%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 200,09 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 34.480.791 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,12%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,27%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Eurobank (+4,60%), της Τιτάν (+1,85%) και της Coca-Cola HBC (+1,04%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Πειραιώς (-2,16%), της Εθνικής (-1,85%) και της Motor Oil (-1,55%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 8.567.853 και 8.042.315 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 30,64 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 27,55 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 59 μετοχές, 47 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ελλάκτωρ (+5,25%) και Eurobank (+4,60%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (-4,35%) και CPI (-3,82%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 9,3700 -0,85%

ΚΥΠΡΟΥ: 7,9400 -0,50%

METLEN: 41,9800 -0,33%

OPTIMA: 7,8900 +0,25%

ΤΙΤΑΝ: 46,7500 +1,85%

ALPHA BANK: 3,4400 +0,03%

AEGEAN AIRLINES: 14,1000 +0,43%

VIOHALCO: 11,7600 -0,17%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 25,2000 +0,24%

ΔΑΑ: 10,3900 αμετάβλητη

ΔΕΗ: 17,9000 +0,56%

COCA-COLA HBC: 42,6000 +1,04%

ΕΛΠΕ: 8,4200 -0,12%

ELVALHALCOR: 3,8000 +0,13%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,2900 -1,85%

ΕΥΔΑΠ: 7,7700 +0,26%

EUROBANK: 3,6400 +4,60%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0900 -0,56%

MOTOR OIL: 30,5000 -1,55%

JUMBO: 27,4600 +0,07%

ΟΛΠ: 40,7000 -0,73%

ΟΠΑΠ: 18,5900 +0,49%

ΟΤΕ: 17,0600 -0,70%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,0640 -2,16%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,2600 αμετάβλητη