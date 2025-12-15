Στην ανατολική Βολιβία, η υπερχείλιση του ποταμού Πιραΐ είχε ως αποτέλεσμα, από τις πλημμύρες, να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 20 άνθρωποι και να πληγούν περισσότερες από 2.000 οικογένειες, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υφυπουργός πολιτικής άμυνας της χώρας.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Radio Panamericana, ο υπουργός Αλφρέδο Τρότσε σημείωσε ότι «δυστυχώς, τα επίσημα δεδομένα κάνουν λόγο για 20 νεκρούς και δεκάδες αγνοούμενους». Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρώτος απολογισμός, το Σάββατο, έκανε λόγο για τρεις νεκρούς και οκτώ αγνοούμενους λόγω της καταρρακτώδους βροχής που έπληξε κυρίως τις κοινότητες Ελ Τόρνο και Λα Γκουάρντια.