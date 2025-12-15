Η Spartan Security, κορυφαία εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, ανακοινώνει με υπερηφάνεια τη νέα της συνεργασία με την Astir Marina, μία από τις πιο πολυτελείς και αναγνωρισμένες μαρίνες στην Ευρώπη.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η Spartan Security αναλαμβάνει την πλήρη κάλυψη φύλαξης της μαρίνας, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών μέσω εξειδικευμένων και άρτια εκπαιδευμένων στελεχών ασφαλείας.

Η έμπειρη ομάδα μας, αποτελούμενη από επαγγελματίες security με πολυετή εξειδίκευση στην προστασία εγκαταστάσεων υψηλού κύρους, διασφαλίζει την ασφάλεια της μαρίνας, των επισκεπτών και των πολυτελών σκαφών που φιλοξενεί.

Ο Νικόλας Γελανταλής Διευθυντής Πωλήσεων της εταιρείας δήλωσε:

“Η συνεργασία μας με την Astir Marina αποτελεί μία ακόμη επιβεβαίωση της αξιοπιστίας και της υπεροχής των υπηρεσιών μας. Δεσμευόμαστε να παρέχουμε κορυφαία ασφάλεια, ανταποκρινόμενοι στις υψηλές απαιτήσεις μιας διεθνούς μαρίνας που αποτελεί σημείο αναφοράς για τον θαλάσσιο τουρισμό πολυτελείας.”

Με αυτή τη συνεργασία, η Spartan Security ισχυροποιεί τη θέση της ως ηγέτης στον κλάδο της ασφάλειας, παρέχοντας εξειδικευμένες, tailor-made λύσεις που ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις εγκαταστάσεων παγκόσμιας εμβέλειας.