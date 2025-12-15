Τι προβλέπει το κυβερνητικό δόγμα για τη μετανάστευση παρουσίασε ο αρμόδιος Υπουργός Θάνος Πλεύρης στην Ολομέλεια της Βουλής. Τη φύλαξη των συνόρων με αποτροπή, τη μείωση των μεταναστευτικών ροών, τον εξορθολογισμό του ασύλου και την αύξηση των επιστροφών προβλέπει το δόγμα.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου προανήγγειλε την κατάθεση νομοσχεδίου τον Ιανουάριο για τη νόμιμη μετανάστευση με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών, ενώ παράλληλα μίλησε και για πολιτική συσταλτική σχετικά με τη διαδικασία απόδοσης ασύλου. Ο αρμόδιος Υπουργός υπεραμύνθηκε των μέτρων που έλαβε η χώρα μας το καλοκαίρι για την αποτροπή ασύλου από τους εισερχόμενους από τη Λιβύη και την παράνομη μετανάστευση, επισημαίνοντας ότι τώρα αυτές υιοθετούνται από την ΕΕ και τα άλλα κράτη, ενώ έδωσε στοιχεία για τα αποτελέσματά τους, σύμφωνα με τα οποία οι μεταναστευτικές ροές μειώθηκαν κατά 45% το διάστημα Αυγούστου – Νοεμβρίου και 25% συνολικά μέσα στο έτος.

Εξάλλου, ιδιαίτερη μνεία έκανε στο Σύμφωνο Μετανάστευσης, το οποίο θα εφαρμοστεί από τον Ιούλιο του 2026 και ιδιαίτερα στο ότι η χώρα μας ξεκινά το Σύμφωνο έχοντας διαγράψει όλες τις δυνητικές επιστροφές εκκρεμότητες του παρελθόντος λόγω Δουβλίνου. “Το δόγμα «περνάνε και λιάζονται» οδήγησε σε μια πελώρια υποχρέωση επιστροφών, την οποία διαγράψαμε και ξεκινάμε από μηδενική βάση” εξήγησε ο κ. Πλεύρης.

“Η Ευρώπη δεν αλλάζει. Άλλαξε. Σε αυτήν την αλλαγή η Ελλάδα πρωταγωνιστεί και οι πολιτικές μας για τη μετανάστευση υιοθετούνται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και από άλλα κράτη – μέλη. Η παράνομη μετανάστευση είναι το πρόβλημα και όχι η λύση και η παράνομη είσοδος και η παραμονή δεν είναι δικαίωμα, αλλά αδίκημα. Το άσυλο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως διαβατήριο εισόδου και εργασίας στην ΕΕ ειδικά από μονήρεις άνδρες 18 και 25 ετών που εκμεταλλεύονται μια κατάσταση, η οποία υπάρχει στη χώρα και επιλέγουν να περάσουν από δέκα ασφαλείς χώρες και να έρθουν να αγοράσουν άσυλο στην Ευρώπη και πρέπει να δίνεται συσταλτικά. Συνεπώς και ο έλεγχος του ασύλου θα πρέπει να είναι συσταλτικός” τόνισε χαρακτηριστικά κατά την ομιλία του ο κ. Πλεύρης.

Ταυτοχρόνως ενημέρωσε το Σώμα για το τι έχουμε μπροστά μας από εδώ και πέρα επισημαίνοντας πως το 2026 θα το υποδεχθούμε με τρία νέα νομοθετικά κείμενα στην ΕΕ και ειδικότερα:

Τον Κανονισμό Επιστροφών, στον οποίο περιλήφθηκαν όσα ψήφισε η Ελλάδα τον προηγούμενο Σεπτέμβριο. Αυτά προβλέπουν: διοικητική κράτηση, περιορισμό προθεσμιών για την υποβολή ασύλου και τη δευτερογενή εξέτασή του, αύξηση απελάσεων και φυσικά τη δημιουργία Κέντρων επιστροφής στην Αφρική σε επίπεδο ΕΕ. “Τα επόμενα χρόνια θα γνωρίζουν όλοι ότι όσοι έρχονται παράνομα, δεν δικαιούνται άσυλο και δεν μπορούμε να τους επιστρέψουμε στις χώρες καταγωγής τους ότι θα επιστρέφονται σε Κέντρα Υποδοχής σε τρίτες χώρες στην Αφρική” είπε συγκεκριμένα ο κ. Πλεύρης.

Τον Κανονισμό ασφαλών χωρών, που ήδη έχουμε υιοθετήσει στην εθνική νομοθεσία από το 2021 και διευκολύνει τις επιστροφές σε τρίτες χώρες, αλλά και την απόρριψη ασύλου. “Ο Κανονισμός αυτός, είναι πολύ χρήσιμος και στη σχέση Ελλάδας – Τουρκίας με τον χαρακτηρισμό της Τουρκίας ως ασφαλούς τρίτης χώρας” τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός.

Το Σύμφωνο Μετανάστευσης με έναρξη τον Ιούνιο του 2026, το οποίο – όπως είπε ο Υπουργός – είναι μια ισορροπία μεταξύ αλληλεγγύης και υπευθυνότητας προκειμένου οι χώρες πρώτης υποδοχής να μη γίνονται χώρες τράνζιτ για μεταφορά παράνομων μεταναστών στην Ευρώπη, να αποκόβουν και να φυλάνε τα σύνορά τους και να μπορούν να επιταχύνουν τις επιστροφές και αντίστοιχα οι χώρες δευτερογενών ροών να δίνουν την αντίστοιχη αλληλεγγύη.

“Το πολύ σημαντικό εδώ, είναι ότι η χώρα μας στο Σύμφωνο Μετανάστευσης θα ξεκινήσει με τις διαπραγματεύσεις με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες με μηδέν υποχρεώσεις επιστροφών. Με απλά λόγια: Η πολιτική “μπαίνουν, λιάζονται και εξαφανίζονται” δεν υπήρχε. Εφαρμοζόταν αλλά δημιουργούσε μια δεξαμενή υποχρεώσεων στη χώρα, λόγω Δουβλίνου. Η χώρα μας, διαπραγματεύτηκε και πέτυχε με την έναρξη του Συμφώνου να μην υπάρχει καμία τέτοια υποχρέωση: Όποιος έχει περάσει παράνομα από την ελληνική επικράτεια δεν θα μπορεί να επιστραφεί λόγω Δουβλίνου και αναγνωρίζουμε εμείς, κατά τον πρώτο κύκλο αλληλεγγύης ότι η διαγραφή αυτή δεκάδων χιλιάδων περιπτώσεων, συνιστά αλληλεγγύη από τις άλλες χώρες” είπε ο κ. Πλεύρης.

Ο αρμόδιος υπουργός αφιέρωσε σημαντικό τμήμα της ομιλίας του στο τι έκανε η χώρα μας για όλα αυτά στο επίπεδο της εθνικής νομοθεσίας, (η οποία όπως είπε γίνεται πρότυπο και φέρνει αποτελέσματα) υπενθυμίζοντας ότι χαρακτηρίστηκε από δύο κομβικές αλλαγές: την αναστολή ασύλου και την παράνομη μετανάστευση που καθόρισε το δόγμα φυλακή ή επιστροφή. “Έκτοτε έχουμε μείωση 50% στις ροές του τετραμήνου και 25% του έτους. Το πρώτο επτάμηνο του 2025 οι ροές ήταν στο ίδιο ύψος με το 2024, δηλαδή περίπου 26.000. Το τετράμηνο Αύγουστος έως και Νοέμβριος του τρέχοντος έτους η μείωση των ροών είναι στο 50% έναντι του αντίστοιχου τετραμήνου του 2024. Δηλαδή 17.105 το 2025 έναντι 30.543 το 2024 σημειώνοντας 50% μείωση” είπε ο κ. Πλεύρης και προσέθεσε πως αντιστοίχως αυξάνονται οι επιστροφές και μάλιστα σε χώρες εκτός της Ευρώπης.

“Είναι το στοίχημα του επόμενου έτους. Η πολιτική μας φέρνει αποτελέσματα. Δίπλα στον νόμο για την παράνομη μετανάστευση, αρχές του έτους θα ψηφίσουμε το σχέδιο νόμου για τη νόμιμη μετανάστευση για την απλοποίηση διαδικασιών, ευελιξία στη μετάκληση, αύξηση διακρατικών συμφωνιών και εκμετάλλευση όσων πάρουν άσυλο καθώς και κατάργηση των επιδομάτων και δυνατότητα εργασίας” προανήγγειλε ο κ. Πλεύρης. Εξήγησε ότι όποιος παίρνει άσυλο θα δουλεύει όπου τον έχουμε ανάγκη και δεν θα ζει εις βάρος των Ευρωπαίων.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο πλαίσιο αυτό, οι δομές χωρίζονται στα δύο: Όσοι πιθανά πάρουν άσυλο μεταφέρονται εκεί που έχουμε ανάγκη για εργασία. Όσοι δεν θα πάρουν μένουν σε καθεστώς κράτησης έως την απέλαση τους. Η δομή στο Κουτσόχερο γίνεται πρότυπο δομής για τους πρώτους, η Σιντική για τους δεύτερους. “Η νόμιμη μετανάστευση είναι απαραίτητη εάν είναι ελεγχόμενη. Η λαθρομετανάστευση δεν μπορεί να είναι λύση για κανένα πρόβλημα γιατί είναι η ίδια το πρόβλημα. Η Ελλάδα λοιπόν πρωταγωνιστεί στις αλλαγές της Ευρώπης και με τις πολιτικές μας στοχεύουμε στην προστασία της Ελλάδας και της Ευρώπης από αθρόες ροές. Αυτές οι πολιτικές αξιολογούνται θετικά από την ΕΕ και για αυτό διαγράφονται οι εκκρεμότητες του παρελθόντος, διότι στηρίζουμε μια χώρα που θα προστατεύει τα σύνορά της και όχι που θα καλωσορίζει τους μετανάστες” κατέληξε στην ομιλία του ο κ. Πλεύρης.