Επίθεση εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ρομπ Ράινερ, λέγοντας πως πέθανε από «τον θυμό που προκάλεσε στους άλλους».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε σε μια σοκαριστική αντίδραση για τον τραγικό θάνατο του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ.

Το ζευγάρι βρέθηκε νεκρό μέσα στην κατοικία του στο Μπρέντγουντ της Καλιφόρνιας στις 14 Δεκεμβρίου, προκαλώντας σοκ στο Χόλιγουντ και στους θαυμαστές του Ράινερ. Ωστόσο, η ανάρτηση του Τραμπ είχε εντελώς διαφορετικό τόνο από τα μηνύματα που δημοσίευσαν άλλες προσωπικότητες για τον αγαπημένο σκηνοθέτη.

«Ένα πολύ θλιβερό γεγονός συνέβη χθες το βράδυ στο Χόλιγουντ», έγραψε ο 79χρονος Τραμπ στο Truth Social. «Ο Ρομπ Ράινερ, ένας βασανισμένος και προβληματικός, αλλά κάποτε πολύ ταλαντούχος σκηνοθέτης και κωμικός σταρ, απεβίωσε, μαζί με τη σύζυγό του Μισέλ, φέρεται λόγω του θυμού που προκάλεσε στους άλλους εξαιτίας της τεράστιας, αδιάλλακτης και ανίατης προσβολής του από μια νοητικά παραλυτική ασθένεια γνωστή ως TRUMP DERANGEMENT SYNDROME, γνωστό και ως TDS».

«Ήταν γνωστός επειδή οδηγούσε τους ανθρώπους στην ΤΡΕΛΑ με την οργισμένη εμμονή του με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ», συνέχισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, «με την προφανή του παράνοια να φτάνει σε νέα ύψη καθώς η κυβέρνηση Τραμπ ξεπερνούσε όλους τους στόχους και τις προσδοκίες σπουδαιότητας και καθώς η Χρυσή Εποχή της Αμερικής βρισκόταν μπροστά μας, ίσως όπως ποτέ άλλοτε. Είθε ο Ρομπ και η Μισέλ να αναπαυθούν εν ειρήνη!».

Ο Ρομπ Ράινερ, που πέθανε σε ηλικία 78 ετών, ήταν έντονος επικριτής του Τραμπ. Μόλις δύο μήνες πριν από τον θάνατό του, είχε δώσει μια ιδιαίτερα αιχμηρή συνέντευξη στον παρουσιαστή του MSNBC, Άλι Βέλσι, στην οποία δήλωσε ότι το πολιτικό κλίμα στις ΗΠΑ κατά τη δεύτερη θητεία Τραμπ θύμιζε «κάτι πέρα από την εποχή του Μακαρθισμού».

«Μην έχετε καμία αμφιβολία: έχουμε έναν χρόνο πριν αυτή η χώρα μετατραπεί σε μια πλήρη απολυταρχία και η δημοκρατία εξαφανιστεί ολοκληρωτικά», είχε πει ο Ράινερ, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ συγκέντρωνε «τα δύο βασικά πράγματα που χρειάζεται ένας αυταρχικός ηγέτης»: «τον έλεγχο των ΜΜΕ» και «τον στρατιωτικό έλεγχο των δρόμων».

«Το ζούμε ήδη και κατρακυλάμε με πολύ, πολύ γρήγορο ρυθμό, και πρέπει να βρούμε τρόπο να το σταματήσουμε», είχε καταλήξει.