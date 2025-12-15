Ένα μακάβριο περιστατικό συνέβη στη φυλακή Λιτοράλ του Γουαγιακίλ της χώρας του Ισημερινού. Όπως έκανε γνωστό σήμερα η σωφρονιστική υπηρεσία του Ισημερινού, 15 κρατούμενοι βρέθηκαν νεκροί από την Πέμπτη μέχρι την Κυριακή μέσα στην εν λόγω φυλακή.

Τα αίτια του θανάτου των κρατουμένων θα διερευνηθούν από την ιατροδικαστική υπηρεσία. Τα θύματα δεν έφεραν ενδείξεις βίας. Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, συγγενείς άλλων κρατουμένων στην Πενιτενσιάρια δελ Λιτοράλ ανέφεραν τις προηγούμενες ημέρες ότι στη φυλακή είχε ξεσπάσει επιδημία φυματίωσης. Η κυβέρνηση ωστόσο διαψεύδει αυτούς τους ισχυρισμούς.