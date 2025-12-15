Η Alco διενήργησε πρόσφατα νέα δημοσκόπηση για τον Alpha, με τα ευρήματα να προκαλούν ενδιαφέρον, καθώς σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν στην κάλπη, θα μπορούσαν να ανατρέψουν τις ισορροπίες στο πολιτικό σκηνικό.

Παρά το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, το ποσοστό των αναποφάσιστων παραμένει εξαιρετικά υψηλό, φτάνοντας το 20,9%.

Σύμφωνα με την πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 23,6%

ΠΑΣΟΚ:11,6 %

Ελληνική Λύση: 9,5%

ΚΚΕ: 7,3%

Πλεύση Ελευθερίας: 6,3%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,7%

Φωνή Λογικής: 3,2%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,3 %

ΜέΡΑ 25: 2,4 %

Νίκη: 2,6%

Νέα Αριστερά: 1,1%

Άλλο κόμμα: 4,5%

Αναποφάσιστοι: 20,9%

Στην έρευνα τέθηκαν και άλλα ερωτήματα, όπως τι περιμένουν οι πολίτες απο την κυβέρνηση το 2026, με το 54% να ζητά καταπολέμηση της ακρίβειας με την διαφάνεια και την αξιοκρατία να ακολουθούν.

Η κοινή γνώμη εκφράζει συντριπτική υποστήριξη στις αγροτικές κινητοποιήσεις, με το 78% να απαντά θετικά, έναντι μόλις 15% που δηλώνει την αντίθεσή του. Η δημοσκόπηση, όμως, διευκρινίζει μια σημαντική διάκριση: οι πολίτες στηρίζουν τη βάση των κινητοποιήσεων και όχι την εκφρασή τους, δηλαδή τα μπλόκα που δημιουργούν πρόβλημα στις μετακινήσεις. Με άλλα λόγια, η πλειοψηφία εγκρίνει τη διαμαρτυρία, αλλά διαχωρίζει τη θέση της από τις πρακτικές που προκαλούν ταλαιπωρία.

Όσον αφορά την έρευνα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το 69% των ερωτηθέντων δεν θεωρεί τη λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής αποτελεσματική, ενώ πιστεύει ότι δεν θα υπάρξει απόδοση ευθυνών. Μόλις το 16% των πολιτών εκφράζει εμπιστοσύνη στην διαδικασία.