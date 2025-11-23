Στην τιμή ρεκόρ των δύο εκατομμυρίων ευρώ (1,78 δισ. λιρών) πωλήθηκε σε δημοπρασία ένα χρυσό ρολόι τσέπης που ανήκε σε έναν άνδρα που πέθανε πάνω στο πλοίο του Τιτανικού όταν βυθίστηκε.

Το ρολόι, το οποίο ανήκε στον 67χρονο Ισίντορ Στράους, πωλήθηκε για 1,78 εκατομμύρια λίρες σε δημοπρασία, το υψηλότερο ποσό που έχει καταβληθεί ποτέ για αναμνηστικά του Τιτανικού. Το ρολόι, 18 καρατίων του Ζυλ Γιούργκενσεν, του δόθηκε ως δώρο στα 43α γενέθλιά του το 1888.

Ο Στράους γεννήθηκε σε εβραϊκή οικογένεια στο Ότερμπεργκ της Βαυαρίας το 1845 και μετανάστευσε στις ΗΠΑ με την οικογένειά του το 1854. Εκεί έγινε γνωστός, και έγινε συνέταιρος στο πολυκατάστημα Macy’s της Νέας Υόρκης. Ο Στράους και η σύζυγός του, Άιντα, ήταν δύο από τους 1.500 επιβάτες που έχασαν τη ζωή τους όταν βυθίστηκε ο Τιτανικός το 1912, και δύο από τους λίγους «first class» επιβάτες που πέθαναν στο ναυάγιο.

Η τραγική ιστορία του ζευγαριού που αρνήθηκε μία θέση στις σωσίβιες λέμβους

Όπως μεταδίδει ο Guardian όταν το πλοίο άρχισε να βυθίζεται, μαρτυρίες λένε ότι το ζευγάρι κατευθύνθηκε προς τις σωσίβιες λέμβους, αλλά ο Στράους αρνήθηκε να του δοθεί μία από αυτές, Η Άιντα αρνήθηκε να τον αφήσει και εθεάθησαν τελευταία φορά ζωντανοί να κάθονται σε ξαπλώστρες, αντιμετωπίζοντας τη μοίρα ο ένας στο πλευρό του άλλου.

Ο επικεφαλής της δημοπρασίας Άντριου Άλντριτζ δήλωσε: «Η τιμή-ρεκόρ καταδεικνύει το διαρκές ενδιαφέρον για την ιστορία του Τιτανικού. Κάθε άνδρας, γυναίκα και παιδί, επιβάτης ή πλήρωμα είχε μια ιστορία να πει και αυτή αφηγούνται 113 χρόνια αργότερα τα αναμνηστικά».

«Οι Στράους ήταν η απόλυτη ιστορία αγάπης, με την Άιντα να αρνείται να εγκαταλείψει τον σύζυγό της, καθώς ο Τιτανικός βυθιζόταν, και αυτή η τιμή-ρεκόρ αποτελεί απόδειξη του σεβασμού που τους απονέμεται».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η ιστορία του ζευγαριού μεταφέρθηκε στην ταινία του Τζέιμς Κάμερον «Τιτανικός» του 1997, όπου απεικονίστηκαν ξαπλωμένοι στο κρεβάτι τους την ώρα που η καμπίνα τους γέμιζε με νερό. Το ρολόι του Στράους ανακτήθηκε αργότερα από τα ερείπια και επιστράφηκε στην οικογένεια Στράους.