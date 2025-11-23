Σαν σήμερα το 1826 ο Γεώργιος Καραϊσκάκης πετυχαίνει μία από τις πιο εντυπωσιακές νίκες της Ελληνικής Επανάστασης, στην παγωμένη Αράχωβα, εκεί όπου το κρύο του Παρνασσού γίνεται απρόσμενος σύμμαχος των Ελλήνων.

Η παγωνιά που γίνεται όπλο των Ελλήνων

Ο Καραϊσκάκης ξέρει καλά το βουνό και τον χειμώνα της Ρούμελης. Βλέπει ότι το χιόνι, η ομίχλη και ο παγετός μπορούν να γίνουν η μεγαλύτερη παγίδα για τους Τουρκαλβανούς του Μουσταφάμπεη. Στήνει τις δυνάμεις του στα στενά, χτίζει ενέδρες μέσα στο παγωμένο ανάγλυφο και αφήνει το κρύο να κάνει τη «δουλειά» που δεν μπορούν να κάνουν τα σπαθιά. Οι αντίπαλοι δυσκολεύονται ακόμη και να κινηθούν, ενώ οι Έλληνες εκμεταλλεύονται το κάθε πλεονέκτημα του δύσβατου τοπίου.

Η περικύκλωση που σφραγίζει τη μάχη

Καθώς ο χειμώνας δυναμώνει, ο κλοιός γύρω από τους Τουρκαλβανούς στενεύει όλο και περισσότερο. Η φθορά τους είναι τεράστια: περίπου 1.300 άνδρες χάνονται μέσα σε λίγες ημέρες, σε μία από τις πιο σκληρές επιχειρήσεις της Επανάστασης. Η νίκη δεν είναι απλώς στρατιωτική. Δίνει ανάσα στη Ρούμελη και ανεβάζει το ηθικό των επαναστατών σε μια περίοδο που οι ισορροπίες ήταν λεπτές.

Η Αράχωβα ως σημείο καμπής

Η επιτυχία αυτή δείχνει με τον πιο τρανό τρόπο ότι η γνώση του τόπου και η ικανότητα προσαρμογής μπορούν να γείρουν την πλάστιγγα ακόμη και απέναντι σε ισχυρότερες δυνάμεις. Η χιονισμένη Αράχωβα γίνεται σύμβολο επιμονής, εξυπνάδας και εκμετάλλευσης κάθε διαθέσιμου πλεονεκτήματος.

Ένας θρίαμβος στον παγωμένο Παρνασσό

Η μάχη της Αράχωβας παραμένει μέχρι σήμερα παράδειγμα στρατηγικής και αντοχής. Ο Καραϊσκάκης, μέσα σε έναν χειμώνα που άλλους θα λύγιζε, απέδειξε ότι ο αγώνας κερδίζεται και από όσους ξέρουν να «διαβάζουν» τον τόπο και να τον κάνουν δικό τους. Γι’ αυτό και η νίκη του το 1826 θεωρείται μέχρι σήμερα ορόσημο του Αγώνα.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1826: Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης επιτυγχάνει μεγάλη νίκη στην Αράχωβα κατά των Τουρκαλβανών, σε μία από τις πιο αποφασιστικές συγκρούσεις της Ελληνικής Επανάστασης. Με ευρηματικές κινήσεις και εκμετάλλευση του δύσβατου, χιονισμένου τοπίου, οι ελληνικές δυνάμεις περικυκλώνουν τον εχθρό και τον καταβάλλουν ολοκληρωτικά, με τους Τουρκαλβανούς να χάνουν περίπου 1.300 άνδρες. Η νίκη της Αράχωβας ανεβάζει θεαματικά το ηθικό των επαναστατών και ανακόπτει την οθωμανική πίεση στη Ρούμελη.

1845: Ξεκινά τη λειτουργία του το «Ναυτικόν Σχολείον», μετέπειτα Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, επί της κορβέτας «Λουδοβίκος», με Βασιλικό Διάταγμα κατόπιν εισηγήσεως του υπουργού επί των Ναυτικών, Κωνσταντίνου Κανάρη του πυρπολητή.

1859: Ο Κάρολος Δαρβίνος δημοσιεύει το μνημειώδες έργο του «Καταγωγή των Ειδών», θεμελιώνοντας τη θεωρία της εξέλιξης και αλλάζοντας για πάντα τη βιολογία. Στο βιβλίο εισάγει τη θεωρία της φυσικής επιλογής, σύμφωνα με την οποία οι οργανισμοί με ευνοϊκές γενετικές παραλλαγές έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να επιβιώσουν, να αναπαραχθούν και να μεταβιβάσουν τα πλεονεκτικά χαρακτηριστικά στις επόμενες γενιές. Η ιδέα ότι τα είδη εξελίσσονται σταδιακά μέσω φυσικών διαδικασιών αποτέλεσε επανάσταση για την επιστήμη και προκάλεσε τεράστια συζήτηση στη διεθνή κοινότητα της εποχής.

1908: Σύμφωνα με μεταγενέστερες λαϊκές αναφορές, άγνωστη ασθένεια καταστρέφει τις βελανιδιές στην Κρήτη και οι κάτοικοι φέρονται να τελούν λιτανεία, μεταφέροντας στο νησί από τη Μονή Βατοπεδίου του Αγίου Όρους την Αγία Ζώνη της Θεοτόκου.

1917: Στο Μιλγουόκι, βόμβα σκοτώνει εννέα αστυνομικούς, στο πιο θανατηφόρο χτύπημα σε αστυνομικούς στην αμερικανική ιστορία πριν από την 11η Σεπτεμβρίου.

1947: Το αμερικανικό Κογκρέσο καταδικάζει, με συντριπτική πλειοψηφία, τους δέκα καλλιτέχνες του Hollywood που αρνήθηκαν να συνεργαστούν με την Επιτροπή Αντιαμερικανικών Ενεργειών και να καταδώσουν συναδέλφους τους ως κομμουνιστές. Οι «Hollywood Ten» —σεναριογράφοι και σκηνοθέτες— οδηγούνται σε φυλάκιση και μπαίνουν σε μαύρη λίστα, σηματοδοτώντας το αποκορύφωμα του μακαρθισμού και μια από τις πιο σκοτεινές περιόδους λογοκρισίας και πολιτικών διώξεων στην αμερικανική βιομηχανία του θεάματος.

1963: Πυροβολείται θανάσιμα την ώρα που μεταφέρεται στις φυλακές του Ντάλας ο Λι Χάρβεϊ Οσβαλντ, κρατούμενος για τη δολοφονία του Τζον Κένεντι. Δράστης είναι ο Τζακ Ρούμπι, ιδιοκτήτης νυχτερινού κέντρου και θαυμαστής του δολοφονηθέντα προέδρου των ΗΠΑ. Εκατομμύρια πολίτες παρακολουθούν τον φόνο από την τηλεόραση.

1969: Το Απόλλων 12 ολοκληρώνει τη δεύτερη επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη με επιτυχημένη προσθαλάσσωση του οχήματος διακυβέρνησης στον Ειρηνικό.

2015: Ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης ανακοινώνει επίσημα την παραίτησή του από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, επικαλούμενος την ανάγκη για ενότητα της παράταξης. Την προσωρινή προεδρία αναλαμβάνει ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Γιάννης Πλακιωτάκης, ενώ ο ίδιος παραμένει υποψήφιος στις επερχόμενες εσωκομματικές εκλογές.

2015: Η κατάρριψη ρωσικού Sukhoi Su-24 από την Τουρκία στα σύνορα με τη Συρία προκαλεί διεθνή κρίση και έντονη αντιπαράθεση Μόσχας–Άγκυρας.

Γεννήσεις

1864 – Ανρί ντε Τουλούζ-Λωτρέκ (Henri de Toulouse-Lautrec), Γάλλος ζωγράφος και γραφίστας, εμβληματική μορφή της Μονμάρτης και της παρισινής μποέμ σκηνής. Γνωστός για τις χαρακτηριστικές του αφίσες, τα πορτρέτα και τα σκίτσα που αποτύπωσαν τη νυχτερινή ζωή, τα καμπαρέ και τους καλλιτέχνες της εποχής, όπως το Moulin Rouge. Το ιδιότυπο ύφος, η τολμηρή γραμμή και η αιχμηρή παρατήρηση τον καθιέρωσαν ως έναν από τους πιο σημαντικούς δημιουργούς του μετα-ιμπρεσιονισμού.

1951 – Μίμης Ανδρουλάκης, Έλληνας πολιτικός και συγγραφέας, γνωστός για την έντονη δημόσια παρουσία του και τα βιβλία του με πολιτικό και ιστορικό περιεχόμενο. Υπήρξε βουλευτής και μέλος της αριστεράς, συμμετέχοντας ενεργά στον δημόσιο διάλογο για την πολιτική και την οικονομία. Τα έργα του, συχνά προκλητικά και ανατρεπτικά, εξερευνούν την ιστορία, τη γεωπολιτική και τις ιδεολογίες, καθιστώντας τον μία από τις πιο ενδιαφέρουσες σύγχρονες ελληνικές πένες.

1954 – Εμίρ Κουστουρίτσα (Emir Kusturica), Σέρβος σκηνοθέτης, ηθοποιός και σεναριογράφος, από τους πιο αναγνωρίσιμους δημιουργούς του σύγχρονου ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Με το ιδιόμορφο, πολυπολιτισμικό και συχνά μαγικό ρεαλιστικό του ύφος, δημιούργησε ταινίες όπως «Ο Καιρός των Τσιγγάνων» και «Underground», κερδίζοντας δύο φορές τον Χρυσό Φοίνικα. Το έργο του χαρακτηρίζεται από έντονη μουσικότητα, πολιτικό σχόλιο και βαθιά ανθρωπιά.

1993 – Ήβη Αδάμου, Κύπρια τραγουδίστρια, που έγινε γνωστή από το «X-Factor» και καθιερώθηκε με τη συμμετοχή της στη Eurovision 2012 με το τραγούδι «La La Love». Με ποπ ήχο και χαρακτηριστική ζεστή φωνή, σημείωσε επιτυχίες όπως «Σαν έρθει η μέρα» και «Δικό μου». Συνεργάστηκε με δημοφιλείς Έλληνες καλλιτέχνες και παραμένει αγαπητή παρουσία στη σύγχρονη ποπ σκηνή Ελλάδας και Κύπρου.

Θάνατοι

1991 – Φρέντι Μέρκιουρι (Freddie Mercury), Βρετανός τραγουδιστής και θρυλικός frontman των Queen, με τεράστια επιρροή στη ροκ μουσική. Γεννημένος ως Φαρόχ Μπουλσάρα στη Ζανζιβάρη, έγινε παγκοσμίως γνωστός για τη φωνή τεσσάρων οκτάβων, την εκρηκτική σκηνική παρουσία και τις εμβληματικές του συνθέσεις όπως «Bohemian Rhapsody», «We Are the Champions» και «Somebody to Love». Η μουσική του κληρονομιά παραμένει αξεπέραστη.

Κλήμης, Κλημέντιος, Κλημεντία, Κλημεντίνη

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα Συζευγμένων Διδύμων