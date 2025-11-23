Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο από τη Γενεύη όπου έγιναν συζητήσεις για την Ουκρανία δήλωσε ότι «οι σημερινές συναντήσεις ήταν οι πιο παραγωγικές και σημαντικές συναντήσεις μέχρι στιγμής σε όλη αυτή τη διαδικασία από τότε που συμμετείχαμε».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι υπάρχουν ακόμα πολλά να γίνουν και συμπλήρωσε:

«Έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα εργασίας που βασίστηκε ήδη στις απόψεις όλων των σχετικών εμπλεκόμενων μερών και καταφέραμε να εξετάσουμε μερικά από αυτά τα θέματα τώρα, ένα προς ένα. Και νομίζω ότι έχουμε σημειώσει καλή πρόοδο. Οι ομάδες μας έχουν πλέον αποσυρθεί στα δωμάτιά τους, καθώς επεξεργαζόμαστε ορισμένες από τις προτάσεις που μας υποβλήθηκαν».

Ο Γερμάκ ευχαρίστησε τους «μεγάλους φίλους» από τις ΗΠΑ

Ο Αντρέι Γερμάκ, επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου, δήλωσε ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία είχε «μια πολύ παραγωγική πρώτη συνάντηση» με Αμερικανούς αξιωματούχους στη Γενεύη σήμερα, καθώς οι συνομιλίες συνεχίζονται για να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία.

«Έχουμε σημειώσει πολύ καλή πρόοδο και προχωράμε προς μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Ο ουκρανικός λαός αξίζει και επιθυμεί αυτή την ειρήνη περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο σε αυτόν τον πλανήτη», δήλωσε.