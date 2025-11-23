Ο Άρης ηττήθηκε με 1-0 από την ΑΕΚ στην OPAP Arena και έχει παράπονα από τη διαιτησία για τη μη αποβολή του Πινέδα με 2η κίτρινη κάρτα για ριψοκίνδυνο παίξιμο καθώς χτύπησε τον Ρόουζ με τις τάπες.

Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ έκανε ό,τι μπορούσε για να φύγει με θετικό αποτέλεσμα από τη Νέα Φιλαδέλφεια, στο 77ο λεπτό όμως δέχθηκε το γκολ από την κεφαλιά του Ζίνι και τελικά ηττήθηκε με 1-0.

Είναι ένα αποτέλεσμα που αφήνει ακόμη πιο πίσω στη βαθμολογία τους «κίτρινους», οι οποίοι έχουν παράπονα από τη διαιτησία πάντως καθώς θεωρούν ότι θα έπρεπε να αποβληθεί ο Πινέδα.

Στο 69ο λεπτό, με το 0-0 να παραμένει ως εκείνη τη στιγμή, ο Μεξικανός χαφ της ΑΕΚ χτύπησε με τις τάπες τον Ρόουζ και με δεδομένο πως είχε ήδη κίτρινη κάρτα θα μπορούσε να δεχθεί τη δεύτερη και να αποβληθεί, αφήνοντας με 10 παίκτες την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.