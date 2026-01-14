Οι μαθητές που ανέφεραν πως είδαν στου Ζωγράφου την 16χρονη Λόρα που εξαφανίστηκε από την Πάτρα, πριν ειδοποιήσουν, την προσέγγισαν, ώστε να σιγουρευτούν ότι είναι το ανήλικο κορίτσι που ψάχνει η ΕΛ.ΑΣ.

Ένας από τους μαθητές μίλησε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» και δήλωσε ότι φίλος του έδειξε στην κοπέλα φωτογραφία της, με εκείνη να φεύγει αμέσως.

«Εμείς περιμέναμε έξω από σούπερ μάρκετ, γιατί μας έκανε εντύπωση που την είδαμε μέσα. Περιμέναμε ένα 25λεπτο σίγουρα. Εκείνη ψώνιζε πολύ χαλαρά, δεν φαινόταν να αγχωνόταν για κάτι. Πήρε κρέατα, τυριά, τέτοια πράγματα πολλά. Με το που βγήκε έξω, εμείς ήμασταν σχεδόν σίγουροι. Δεν είμαι 100% σίγουρος, αλλά ήμασταν σχεδόν σίγουροι ότι ήταν αυτή. Την ακολουθήσαμε λίγο πιο πάνω, μέχρι τη Γεωργίου Ζωγράφου και έστριψε στο στενό που ανεβαίνει η ανηφόρα προς Δάφνης», είπε χαρακτηριστικά.

«Εκεί ο φίλος μου κατευθείαν την σταμάτησε στη μέση της ανηφόρας και της είπε: “Κοπελιά, κοπελιά, κοπελιά”. Τρεις φορές. Την τρίτη φορά γύρισε η κοπέλα και είπε στα αγγλικά: “Συγγνώμη, μιλάω αγγλικά”. Εκείνη την ώρα ο φίλος μου έβγαλε από το κινητό του τη φωτογραφία της. Δεν έδειξε εκείνη του Amber Alert, αλλά κανονική φωτογραφία της κοπέλας. Η κοπέλα την είδε γρήγορα και έφυγε κατευθείαν, σε ένα δευτερόλεπτο. Ούτε έτρεχε, ούτε τίποτα, πολύ φυσιολογικά», δήλωσε στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

«Είδα ότι έβγαλε το πορτοφόλι της. Δεν μπορούσα να καταλάβω ακριβώς με τι πλήρωσε», είπε και πρόσθεσε πως «δεν μπορώ να είμαι απολύτως σίγουρος, αλλά είναι πάρα πολλές οι συμπτώσεις.Εγώ δεν είμαι 100% σίγουρος, είμαι 99%».