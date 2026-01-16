Ιδιαίτερα άσχημες φέρεται να είναι οι σχέσεις της 16χρονης που εξαφανίστηκε από την Πάτρα με τον πατέρα της, με φίλη της ανήλικης να αναφέρει ενδεικτικά ένα άσχημο περιστατικό.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε η φίλη της εξαφανισμένης κοπέλας, ο πατέρας της 16χρονης την κούρεψε σαν αγόρι στο σπίτι, ώστε η κόρη του να μην πάει στο κομμωτήριο.

Το περιστατικό έγινε όταν η ανήλικη πήγαινε γυμνάσιο και σύμφωνα με τη μαρτυρία ντρεπόταν για την εμφάνισή της, με αποτέλεσμα να κρύβει τα μαλλιά της με διάφορους τρόπους, όπως να φοράει μπαντάνες κτλ.

«Ήταν πολύ ανήσυχη γενικά. Καταρχήν την είχε κουρέψει ο μπαμπάς της, στην πρώτη γυμνασίου δεν είχε μαλλιά, τα είχε σαν αγόρι, την είχε κουρέψει επειδή του ζήτησε να πάει κομμωτήριο», είπε χαρακτηριστικά στο Live News.

«Το είχε πει σε πάρα πολλά άτομα γιατί ήθελε βοήθεια και πήγαν δύο κοπέλες στον διευθυντή και ήρθαν οι γονείς της τέλος πάντων και ξαφνικά επειδή φοβήθηκε αυτή γιατί θα την μαλώσουν, τα αρνήθηκε όλα, μας έβγαλε όλους ψεύτες», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Ζήτησε από τη μητέρα της να φύγουν

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος ανέφερε στην εκπομπή του Mega ότι η 16χρονη σχεδίαζε την εξαφάνισή της από τις 26 Οκτωβρίου, εξαιτίας ενός επεισοδίου που συνέβη στο σπίτι της.

Τότε, η μητέρα της αλλά και άλλοι συγγενείς φέρεται να κατέθεσαν στις αρχές πως τότε η 16χρονη είχε ζητήσει από τη μητέρα της να φύγουν από το σπίτι μαζί.

Επίσης, η μητέρα είπε ότι ο σύζυγός της ήταν αρκετά αυστηρός με την κόρη τους και γι’ αυτό τον λόγο υπήρχαν πολύ συχνά τριβές.

Από την άλλη, ο πατέρας κατέθεσε πως πράγματι κάνει έλεγχο στην κόρη του, αλλά δήλωσε πως φόβος του είναι μήπως του αφαιρέσουν την επιμέλεια του παιδιού, ανέφερε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο Live News.