Η αστυνομία φέρεται να ερευνά τις σχέσεις της 16χρονης από την Πάτρα με την οικογένειά της, καθώς το κορίτσι καιρό πριν εξαφανιστεί, ρώτησε το ChatGPT τον τρόπο για να μπορέσει να φύγει από το σπίτι της.

Συγκεκριμένα, η έφηβη σχεδίαζε τη φυγή της από τον περασμένο Οκτώβριο, με το Live News να αναφέρει ότι καταλυτική ημερομηνία ήταν η 26η Οκτωβρίου.

Τότε, φέρεται να σημειώθηκε ένα επεισόδιο στο σπίτι της, με την 16χρονη να ρωτά το ChatGPT: «Πώς μπορώ να φύγω από το σπίτι, χωρίς να δημιουργηθεί σύγχυση».

Σημειώνεται ότι η ανήλικη πριν έρθει στην Ελλάδα είχε μείνει σε δομή στη Γερμανία για σύντομο χρονικό διάστημα, ύστερα από προτροπή γειτόνισσας, η οποία υποστήριξε πως το παιδί κακοποιούνταν από τον πατέρα του.

Φίλη της μαθήτριας είχε δηλώσει σχετικά ότι η 16χρονη σχεδίαζε εδώ και καιρό να φύγει, σε βαθμό που μάζευε χρήματα με όποιον τρόπο μπορούσε, ακόμη και πουλώντας προσωπικά της αντικείμενα.

«Πάντα μάζευε (χρήματα). Προσπαθούσε να πουλήσει πάρα πολλά, ό,τι είχε. Μου έλεγε και μένα αν μπορώ να βοηθήσω αλλά εγώ δεν ήθελα. (Έλεγε) για τον πατέρα της ότι δεν της συμπεριφέρεται καλά και ότι έχει πολλά προβλήματα. Ότι είναι αυστηρός. Πολλές φορές μου έλεγε ότι “δεν μπορώ άλλο”. Γενικά ήξερα ότι πιεζόταν πάρα πολύ. Χρόνια τώρα», είχε δηλώσει η φίλη της εξαφανισμένης μαθήτριας.

«Φαινόταν ότι κάποια στιγμή θα ξεσπάσει. Δεν έχω ιδέα με ποιον ή πού μπορεί να έχει πάει. Εγώ τελευταία φορά που μίλησα μαζί της ήταν που με ρώτησε ποια μέρα ανοίγουν τα σχολεία. Μου είχε στείλει μήνυμα στις 27 Δεκεμβρίου ότι ποια μέρα ανοίγουν τα σχολεία και της είχα πει 8 Ιανουαρίου και από τότε δεν ξαναμιλήσαμε».