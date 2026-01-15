Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα, η οποία εξαφανίστηκε πριν από μία εβδομάδα, με τα πρώτα αποτελέσματα να δημοσιοποιούνται σήμερα, σύμφωνα με τον Σταύρο Μπαλάσκα.

Όπως είπε ο αστυνομικός αναλυτής, «υπάρχει διαταγή από το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. για άμεσα αποτελέσματα στην έρευνα, λόγω της έκτασης που έχει λάβει το θέμα».

«Για τη Λόρα υπάρχουν πια πολλές μαρτυρίες και η έρευνα της αστυνομίας έχει εστιαστεί στο τρίγωνο Ιλίσσια-Ζωγράφου-Αμπελόκηποι», είπε επίσης ο κ. Μπαλάσκας, ενώ τόνισε ότι δεν χαρακτηρίζεται ως «εξαφανισμένη», αλλά ως «φυγάς».

«Αποδεικνύεται, πλέον, περίτρανα, ότι είχε σοβαρά προβλήματα με τον πατέρα της, όχι προβλήματα ουσιαστικά, αυταρχικότητας προβλήματα, επειδή ασχολούνταν περισσότερο με το ίντερνετ και σπαταλούσε περισσότερο χρόνο εκεί. Έχουν ξεκλειδώσει οι αστυνομικοί όλες τις συνομιλίες στα social media, παρότι τα έκλεισε, και υπάρχει συνομιλία με φίλη της, που της έλεγε ότι θέλει να φύγει και της ζητούσε και χρήματα», δήλωσε ο Σταύρος Μπαλάσκας.

«Δεν ήρθε τυχαία στην Αθήνα»

Από την πλευρά του ο ιδιωτικός ερευνητής, Γιώργος Τσούκαλης, δήλωσε πως «το πιο πιθανό είναι ότι υπήρχε επαφή μέσω social media, δεν ήρθε τυχαία το παιδί στην Αθήνα».

Στη συνέχεια ο κ. Τσούκαλης δήλωσε πως «ο ταξιτζής είπε ότι ζήτησε να τη φέρει σε συγκεκριμένο σημείο, από τις μαρτυρίες που έχουμε το παιδί είναι σε πολύ καλή κατάσταση, δεν κοιμάται σε παγκάκια, βγαίνει και ψωνίζει, βάφεται, είναι ευδιάθετη. Επομένως, έχουμε ένα θετικό ότι είναι καλά. Ένα 60% με 70% να υπάρχει κάποια σχέση και ένα δεύτερο να είναι κάποια φίλη, και αυτό δεν αποκλείεται. Δεν υπάρχει ομηρία σε καμία περίπτωση, το παιδί οργάνωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη φυγή, πήρε το διαβατήριο, προσπάθησε να πουλήσει χρυσαφικά για να έχει χρήματα. Παρόλο που γίνεται χαμός, εκείνη κυκλοφορεί, έχουμε πολλές μαρτυρίες, αλλά ξέρει να ξεφεύγει, ξέρει να κρύβεται».

«Τι πιθανότητες δίνουμε να ξαναγυρίσει το παιδί στο σπίτι; Οι γονείς δεν είναι απαραίτητα παιδαγωγοί, όλοι κάνουν λάθη. Όμως, ωριμάζουν και οι καταστάσεις. Και το παιδί και οι γονείς μπορούν να συμπληρώσουν το παζλ και να λύσουν την εξίσωση», κατέληξε ο κ. Τσούκαλης.

Έκκληση των γονιών της να δώσει ένα σημάδι

Ο πατέρας και η μητέρα της 16χρονης Λόρα μίλησαν στον ΑΝΤ1, στέλνοντας το μήνυμά τους στην κόρη τους, ελπίζοντας ότι θα το ακούσει.

«Λόρα, πού είσαι; Σε παρακαλώ δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά. Ανησυχούμε για εσένα. Και η Σανέλ, ο Tiger και η Plombirdschik σε περιμένουν και εκείνα. Όπου και να είσαι, να ξέρεις ότι σε αγαπάμε, σε περιμένουμε και θέλουμε να ακούσουμε όλα όσα σε απασχολούν για να βρούμε λύσεις μαζί», ήταν το μήνυμα του πατέρα της.

«Λόρα, αγάπη μου, πού είσαι; Σε αγαπάμε, έλα πίσω. Σε περιμένουμε», ήταν η έκκληση της μητέρας της.