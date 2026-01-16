Κορυφώνεται η αγωνία για την 16χρονη Λόρα που εξαφανίστηκε την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου από την Πάτρα όπου διέμενε. Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. παραμένουν άκαρπες ενώ το «φως» βλέπουν νέες μαρτυρίες ατόμων που αναφέρουν πως είδαν την κοπέλα.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρωί της Παρασκευής 16/1 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» η Λόρα είναι ήδη 16 ετών και έτσι η ηλικία της δεν επιτρέπει εισαγγελική εντολή για άρση του τηλεφωνικού της απορρήτου. Ως εκ τούτου, οι μαρτυρίες και ο εντοπισμός μέσω σήματος κινητού αποτελούν τα κύρια μέσα έρευνας των Αρχών.

Ιδιοκτήτης καφετέριας λέει πως είδε την 16χρονη Λόρα στη Βάρη

Ένα νέο στοιχείο προέκυψε το βράδυ της Πέμπτης (15/01) καθώς ιδιοκτήτης καφετέριας στη Βάρη τηλεφώνησε στην αστυνομία υποστηρίζοντας ότι είδε τη Λόρα στο μαγαζί του να ζητά πρόσβαση στο WiFi.

Σύμφωνα με τον άνδρα όταν η κοπέλα είδε τον εαυτό της στην τηλεόραση του καταστήματος, φέρεται να τράπηκε άμεσα σε φυγή.

Η αστυνομία από την πλευρά της αναφέρει ότι η Λόρα δεν έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας τις τελευταίες τέσσερις ημέρες.

«Πώς να φύγω από το σπίτι», ρώτησε το ChatGPT η 16χρονη

Η έφηβη φέρεται να σχεδίαζε τη φυγή της από τον περασμένο Οκτώβριο, με το Live News να αναφέρει ότι καταλυτική ημερομηνία ήταν η 26η Οκτωβρίου.

Τότε, όπως επισημαίνεται στο σχετικό ρεπορτάζ φέρεται να σημειώθηκε ένα επεισόδιο στο σπίτι της, με την 16χρονη να ρωτά το ChatGPT: «Πώς μπορώ να φύγω από το σπίτι, χωρίς να δημιουργηθεί σύγχυση».